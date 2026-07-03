Fonciello se despide de su mago: "Nos da pena, teníamos la esperanza de que Cazorla siguiera un añín más"

Fonciello amanecía ayer soleado y tranquilo, pero desde el mediodía no se hablaba de otra cosa. La retirada de Santi Cazorla, unos mayores emblemas del pueblo llanerense, había hecho retumbar todos sus cimientos y entre los vecinos solo había palabras de admiración hacia un icono que llevó el nombre de la localidad (de menos de 200 habitantes) a ser reconocido por aficionados de todos los rincones del mundo. "Lo vivimos con mucha pena porque aún teníamos la esperanza de que siguiera un añín más, lo esperábamos, pero estamos todos muy orgullosos de que haya una persona tan importante en el pueblo", confiesa Ana José de Celis, presidenta de la asociación de vecinos de Fonciello.

Todos los que echan la vista atrás para recordar los primeros pasos de Cazorla en el pueblo coinciden. "Siempre estaba con un balón pegado, yo creo que incluso dormía con él", relata entre risas Juan José García. Santi y su hermano, Nando, se pasaban los días jugando en el parque de la escuela e impresionaban a los vecinos. "Jugaban aquí y en cualquier lado, pero siempre pegados al balón", prosigue De Celis, mientras que María Ángeles Suárez recordaba impresionada su habilidad con la pelota. "Llegaban a su casa sin que el balón tocase el suelo en ningún momento". También otros vecinos se acuerdan de los Cazorla por alguna que otra pillería. "Algún que otro foco me rompieron en invierno", dice riendo María Josefa Flores, cuyo hijo jugaba habitualmente con Santi y Nando.

En el parque, en casas, incluso en tejados. No había lugar que se le resistiera a Cazorla, del que destacan las mismas virtudes que atesora en la actualidad. "Él nació riendo y contando cosinas, siempre fue muy majo. Era un jugador muy especial porque nunca sabías con qué pierna iba a pegarle al balón, era un fuera de serie", admite García. Por su parte, De Celis recuerda una anécdota en el cumpleaños de su hijo, mientras los pequeños jugaban al fútbol. "Guardo un vídeo en el que se escucha de fondo: ‘¡Esti va a llegar a figura!’, porque ya era pequeñín y jugaba que pa qué", comenta.

Y, a partir de esa humildad que relatan, Cazorla consiguió llegar a lo más alto a nivel de clubes y también con la selección, logrando dos Eurocopas. "En el pueblo todos lo queremos mucho y estamos emocionados por todo lo que ha logrado", continúa María Ángeles Suárez. El pasado 21 de junio realizaron la tradicional comida de vecinos en Fonciello, donde se llevó a cabo un sorteo de una camiseta firmada por el Mago entre todos los asistentes. A muchos, incluso les gustaría incluir el nombre de la figura en el parque de la localidad, un aspecto que tratarán en el futuro. Sobre su retirada, a algunos les pilla por sorpresa y otros consideran que era el momento adecuado, aunque todos la comprenden a sus 41 años. "Tiene fútbol para tirar un año más, pero la edad y las lesiones no perdonan. Tuvo mala suerte con aquella lesión en el Arsenal. De lo contrario, seguiría jugando todavía porque con el balón en los pies es un artista", dice García, mientras que otros vecinos aseguran que "hay que retirarse cuando estás arriba".

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Otros vecinos, como Enrique de Celis, apuntan directamente a la cuestión deportiva. "Creo que su salida es lógica por lo que pasó el año pasado, no sé lo que haría con Calero este, pero la temporada anterior le hicieron un poco la cama", subraya el vecino de Fonciello, que no entiende los escasos minutos de los que dispuso Cazorla a lo largo del curso. "No fue normal. Tenía que haber jugado más, sobre todo viendo lo que había en el banquillo. Tiene más experiencia que ninguno", comenta. Una salida dolorosa que, pese a todo, dejará un gran legado en el club azul y en Fonciello. "Ojalá pueda seguir ligado al Oviedo", desean aquellos que le vieron crecer. Y así será.