Martín Peláez, presidente del Real Oviedo: "Cazorla tomará un descanso y definiremos cuál va a ser su rol en este equipo"

"Me gustaría agradecer inmensamente a Cazorla todo lo que aportó como jugador. Hablé con él ayer para agradecerle que lo hiciese posible. Gracias a él y a toda su familia. Es un ciclo que termina como jugador. Lo más importante es que Santi feliz. Las puertas de esta institución están abiertas para él. Tomará un descanso y definiremos cuál va a ser su rol en este equipo. Este club es su casa y será su familia siempre. El tiempo dará la justa medida de lo que ha hecho por este club", dijo Martín Peláez, presidente del Oviedo, en la presentación de Central Lechera Asturiana como patrocinador principal azul.

Y es que el Oviedo y Central Lechera Asturiana han alcanzado un acuerdo por el que la compañía láctea se convierte en patrocinador para las próximas tres temporadas.

En virtud de este acuerdo, la imagen de Central Lechera Asturiana lucirá en el frontal de la camiseta del primer equipo masculino, además de contar con presencia destacada en la elástica del conjunto femenino, reforzando así la unión entre dos entidades profundamente vinculadas a Asturias y a sus valores.

El acto de presentación de este importante acuerdo tuvo lugar sobre el césped del Estadio Carlos Tartiere, escenario que simboliza la historia, la pasión y el sentimiento de una afición que representa el orgullo de toda una región. Martín Peláez, presidente del Club, José Armando Tellado Nogueira, CEO Grupo Central Lechera Asturiana, Estela Díaz Caicoya, directora de Negocio y Manuel Reinerio Fernandez Cabal, Director de Comunicación e Impacto del Grupo Central Lechera Asturiana.

"Quiero agradecer a DIGI su confianza y su compromiso. Hoy se abre una nueva etapa, un camino que recorreremos juntos durante los próximos tres años. Estamos tremendamente orgullosos de contar con un compañero de viaje como DIGI y de la confianza que ha depositado en este proyecto", añadió el presidente del Real Oviedo.

"Para nosotros es un auténtico orgullo volver a estar aquí. Central es mucho más que una marca: representa una misión, una forma de trabajar y una gran familia. En esa misma línea, el Real Oviedo es mucho más que un club. Es una ambición compartida, una manera de entender el fútbol y la vida, y unos valores con los que nos sentimos plenamente identificados. Queremos formar parte de esta nueva ilusión, de este proyecto apasionante que persigue el regreso a Primera División. Es un honor acompañar al Club en este camino y formar parte de una institución con tanta historia, identidad y futuro", dijo José Armando Tellado Nogueira, CEO Grupo Central Lechera Asturiana.

Con este paso, Central Lechera Asturiana, que regresó como patrocinador azul en octubre de 2024, reafirma su compromiso con Asturias y con el deporte asturiano. La compañía mantiene entre sus objetivos la promoción de la práctica deportiva como pilar fundamental de un estilo de vida saludable, al tiempo que fortalece su apuesta por la defensa, promoción y proyección de Asturias.

Para el Real Oviedo, este acuerdo supone la consolidación de una alianza estratégica con una de las marcas más emblemáticas del Principado, compartiendo una visión común basada en el arraigo, el esfuerzo, la cercanía y el sentimiento de pertenencia a nuestra tierra.

Noticias relacionadas

De esta manera, Club y empresa caminarán juntos durante las próximas tres temporadas, impulsando proyectos que contribuyan al crecimiento del deporte asturiano y reforzando el papel del Real Oviedo como uno de los grandes embajadores de Asturias, trabajando cada día para seguir siendo el orgullo del Principado.