Los nuevos fichajes del Oviedo muestran su ambición: “Va a ser un año bonito y juntos conseguiremos el objetivo”

Con la cuenta atrás activada para el inicio de la pretemporada, fijada para el próximo lunes 6 de julio en El Requexón, los cinco fichajes del Oviedo hasta el momento (Pablo Saénz, Jacobo, Youness, Aisar Ahmed y Samu Rodríguez) pasaron este mediodía el reconocimiento médico protocolario en la Clínica Asturias. Todos ellos, muy ilusionados, mostraron su deseo por comenzar a trabajar a las órdenes de Julián Calero y se mostraron ambiciosos con la temporada que está por venir. “Tenemos mucha ilusión de devolver al Oviedo a donde se merece”, aseguraron.

“Somos jugadores que venimos con mucha ambición de demostrar que venimos a una entidad grande. Sabemos lo que representamos y tenemos ganas de intentar devolverlos a la categoría a la que estaban”, explicó Youness, el único fichaje para el mediocampo hasta la fecha. “Sabemos lo que representamos y tenemos ganas de intentar devolverlos a la categoría en la que estaban”, continuó. El murciano volverá a compartir vestuario con Aisar Ahmed, ex del Ceuta. “Esto es algo muy grande para mí, una oportunidad inmensa que se me presenta. Llevo desde que firmé pensando en el lunes y tengo mucha ilusión. Juntos vamos a conseguir el objetivo”, afirmó.

También el extremo Pablo Sáenz, el primero en ser anunciado de manera oficial tras acabar contrato con el Granada, habló de las ganas de ponerse a trabajar. “Queremos empezar y ponernos a punto para la liga. Ya quiero conocer a todos mis compañeros y a la afición, que es enorme”, prosiguió. Lo mismo explicó Jacobo, que llega libre procedente del Córdoba. “Llevamos un rato charlando sobre cómo va a ser el año y todos coincidimos en lo mismo: queremos disfrutarlo, que la afición vea un equipo que lo dé todo. Va a ser un año bonito”, auguró.

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El último en llegar ha sido Samu Rodríguez, por el que el Oviedo pagó un traspaso al Alcorcón, que se reserva un porcentaje de sus derechos de cara a futuras operaciones. El lateral quiso agradecer a la entidad por la importante apuesta realizada (se compromete hasta 2029) y se deshizo en elogios hacia al club. “Estoy muy contento por formar parte de este club, un histórico de Primera, y de representar a una ciudad como Oviedo”. El madrileño, que competirá con Rahim en el costado izquierdo, también aprovechó para enviar un mensaje a la afición. No va a faltar un esfuerzo ni ganas en ningún partido, seguro que el oviedismo va a estar muy contento”, destacó.