La opinión de Javi Calleja, exentrenador del Real Oviedo, sobre la retirada de Cazorla: "Se va uno de los grandes"

Que se retire Santi era algo que se podía dar. Creo que es un buen momento para que termine su carrera y para el fútbol nunca es una buena noticia que Cazorla se retire, porque ha sido uno de los mejores jugadores de la historia de España. Pero tenemos que quedarnos con todo lo que ha aportado, que ha sido muchísimo. Se va, sin duda, uno de los grandes.

Yo me considero un privilegiado porque creo que no hay mucha gente que haya podido compartir los dos lados de Santi: primero, compañero en el equipo, y luego tener el placer de entrenarlo hasta dos veces en clubes distintos. Para mí, en todas esas etapas demostró lo que es: un compañero inmejorable y luego un alumno que te lo ponía muy fácil. Siempre remando a favor del equipo, asumiendo su rol, ya fuera más o menos importante. Es el jugador que todo entrenador quiere tener a su lado, sin duda, pero no solo por el talento, que eso lo conoce todo el mundo y es indiscutible, sino también por la actitud.

Estoy seguro de que en el Oviedo ya conocerían las intenciones de Santi y, bueno, los azules no tienen más que estar agradecidos a Cazorla por haber dedicado estos últimos años de su carrera. Le ha dado muchísimo en lo deportivo y en lo extradeportivo. Y, obviamente, es un palo en todos los niveles perder a una persona así, en cuanto a que ya no va a estar en el equipo, pero estamos hablando de un Oviedo que seguro que se va a recomponer bien, que va a saber pasar página, y lo único que tiene que hacer es mostrar agradecimiento por Cazorla y buscarle un sustituto. Obviamente no va a ser fácil, porque jugadores como Cazorla no hay en Primera; imagínense en Segunda.