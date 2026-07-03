Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Opinión

Veljko Paunovic

Añádenos en Google

La opinión de Veljko Paunovic, exentrenador del Real Oviedo, sobre la retirada de Cazorla: "Santi me hizo mejor entrenador"

Paunovic, antes del choque

Paunovic, antes del choque / Luisma Murias

La retirada de Santi es algo difícil de aceptar, pero estoy seguro de que está muy meditada. Todos vamos a perder y ya estamos añorando todo lo que ha aportado al fútbol en todos los lugares donde ha ido. Ha sido tremendo como ser humano y como jugador. Su retirada es un momento muy importante en la historia del fútbol por todo lo que ha hecho en los clubes en los que ha estado y con la selección española.

A nivel de ser humano, el legado que deja es tremendo. Donde ha ido siempre ha dejado una gran huella por su manera de ser, personalidad y bondad que tiene. Ha impactado en cada lugar en el que ha estado y los ha cambiado para bien. Ha mejorado a los clubes, a los entornos y a sus propios compañeros. En mi experiencia personal con él, ha hecho que fuese mejor entrenador. Puede estar muy orgulloso de su carrera y los que hemos estado con él, también lo estamos porque nos ha dejado una huella muy profunda y un legado que es para siempre.

Entrenarle en Oviedo fue una experiencia muy completa porque él me aportó mucho y yo me exigí para tenerle en su mejor momento posible. Trabajando juntos logramos algo histórico para el club, pero también conseguimos que fuese un jugador que liderase el grupo y fuese importante en el terreno de juego con sus aportaciones. Sacamos lo mejor de todos nosotros. Fue un placer trabajar con él, un orgullo y una exigencia para darle a Santi lo mejor de mí mismo y de nuestro cuerpo técnico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
  3. La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos
  4. Cuarenta empresas asturianas están entre los grandes morosos de la Agencia Tributaria: consulta las que más deben y las que entran en la lista
  5. Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
  6. Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
  7. Adiós al uso de la etiqueta B: la Justicia pone punto y final a las multas de la ZBE con una nueva sentencia y anula todas
  8. Paso a un lado de Juan Cofiño, presidente de la Junta, que deja todos sus cargos en el PSOE

Gijón dará a Salud las fincas de Quirón en Cabueñes antes de que acabe el año

Gijón dará a Salud las fincas de Quirón en Cabueñes antes de que acabe el año

Un ajuste por unanimidad que deja en un millón el remanente disponible

El Gobierno regional responde al metal asturiano que ya cuenta con ayudas

El Gobierno regional responde al metal asturiano que ya cuenta con ayudas

Diálisis peritoneal a domicilio para 30 pacientes de Cabueñes

Diálisis peritoneal a domicilio para 30 pacientes de Cabueñes

La tira y afloja del viernes, 3 de julio de 2026

La tira y afloja del viernes, 3 de julio de 2026

Cangas del Narcea destina 200.000 euros a la mejora del acceso a los pueblos de Bergame de Arriba y de Abajo: “El firme está muy deteriorado”

Cangas del Narcea destina 200.000 euros a la mejora del acceso a los pueblos de Bergame de Arriba y de Abajo: “El firme está muy deteriorado”

Siero inicia la reparación de varios muros en la Pola

Siero inicia la reparación de varios muros en la Pola

Duro renueva su equipo directivo para afrontar la etapa que inicia desde Langreo

Duro renueva su equipo directivo para afrontar la etapa que inicia desde Langreo
Tracking Pixel Contents