La opinión de Veljko Paunovic, exentrenador del Real Oviedo, sobre la retirada de Cazorla: "Santi me hizo mejor entrenador"

La retirada de Santi es algo difícil de aceptar, pero estoy seguro de que está muy meditada. Todos vamos a perder y ya estamos añorando todo lo que ha aportado al fútbol en todos los lugares donde ha ido. Ha sido tremendo como ser humano y como jugador. Su retirada es un momento muy importante en la historia del fútbol por todo lo que ha hecho en los clubes en los que ha estado y con la selección española.

A nivel de ser humano, el legado que deja es tremendo. Donde ha ido siempre ha dejado una gran huella por su manera de ser, personalidad y bondad que tiene. Ha impactado en cada lugar en el que ha estado y los ha cambiado para bien. Ha mejorado a los clubes, a los entornos y a sus propios compañeros. En mi experiencia personal con él, ha hecho que fuese mejor entrenador. Puede estar muy orgulloso de su carrera y los que hemos estado con él, también lo estamos porque nos ha dejado una huella muy profunda y un legado que es para siempre.

Entrenarle en Oviedo fue una experiencia muy completa porque él me aportó mucho y yo me exigí para tenerle en su mejor momento posible. Trabajando juntos logramos algo histórico para el club, pero también conseguimos que fuese un jugador que liderase el grupo y fuese importante en el terreno de juego con sus aportaciones. Sacamos lo mejor de todos nosotros. Fue un placer trabajar con él, un orgullo y una exigencia para darle a Santi lo mejor de mí mismo y de nuestro cuerpo técnico.