Oviedo despierta con Cazorla en todos sus rincones: “Eres un mago dentro y fuera del campo”

Desde primera hora de la mañana, Oviedo se preparó para despedir a su mago. La capital del Principado amaneció con figuras de Santi Cazorla en el centro neurálgico de la ciudad y con un gran cartel para homenajear su gran trayectoria en el fútbol profesional. Numerosos aficionados azules y turistas sacaban su móvil del bolsillo para inmortalizar el momento y hacerse una foto junto a ellas. También un bolígrafo para firmar en el mural ubicado en la plaza de la Escandalera. Aunque el honor de ser el primero lo tuvo el pequeño Dani Taberna, de tan solo ocho años, quien le dedicó unas palabras a Santi. “Eres un mago dentro y fuera del campo”, escribió.

Las figuras de Cazorla se repartieron por el centro de la ciudad. En la misma Escandalera, junto al mural y al cartel, aparecía con la del Villarreal. En la plaza de la Catedral, con la de la Selección y la del Málaga, mientras que en el Ayuntamiento aparecía con la del Recreativo de Huelva y la del propio Oviedo. También en la calle Milicias Nacionales estaba el Mago, ahí vestido de gunner.

Noticias relacionadas

Por las calles varios aficionados azules aprovechaban para salir a pasear con el 8 a la espalda, como el propio Dani o también Claudio Abad, de los primeros en fotografiarse con las distintas figuras.