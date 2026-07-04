Las nuevas pieles azules son la leche: El Real Oviedo presenta sus tres nuevas equipaciones para la temporada 2026/27

El Real Oviedo presentó este sábado en la Casa Rosa de Oviedo las tres nuevas equipaciones que el primer equipo, el Vetusta y el Real Oviedo Femenino lucirán durante la temporada 2026/27, la primera del club de regreso a Segunda División tras el descenso. La presentación se realizó a través de un vídeo con protagonismo de jugadores del filial y del equipo femenino, junto a algunos invitados especiales, y bajo el lema #LoRealPasaEnCasa. El diseño de las tres camisetas, tal y como adelantó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA hace unos días, mantiene la sobriedad clásica en la primera equipación y apuesta por dos propuestas más rompedoras para la segunda y tercera camiseta.

EN IMÁGENES: Las nuevas camisetas del Real Oviedo para la temporada 2026/27 / R.O.

La camiseta azul recupera a Central Lechera Asturiana en el frontal

La primera equipación del Real Oviedo será, un año más, azul. La principal seña de identidad de la nueva elástica son los detalles blancos en el cuello, un guiño estético al estilo clásico y una manera de reivindicar la sobriedad tradicional en la camiseta principal del club oviedista. Un diseño pensado para gustar al oviedismo más purista y que respeta la identidad histórica de la entidad. En el frontal, además, luce ya como patrocinador principal Central Lechera Asturiana, que regresa a esa ubicación 34 años después. La marca asturiana ocupó el frontal de la camiseta azul entre 1984-86 y 1991-92, siete temporadas en las que se produjo el ascenso a Primera División y la histórica participación en la Copa de la UEFA en 1991-92. Ahora sustituye a DIGI, que finaliza su contrato de cinco años como patrocinador principal.

La segunda equipación, en cambio, es mucho más rompedora. El Real Oviedo ha optado por el color rosa como base principal, acompañado de detalles en azul. Una elección arriesgada, pero muy en la línea del fútbol actual, donde las camisetas alternativas se han convertido en piezas de moda con vida propia más allá del terreno de juego. La camiseta rosa es, sin duda, una de las grandes apuestas comerciales del club para esta temporada, y estaba destinada a generar reacción tanto entre los aficionados más tradicionales como entre los más jóvenes.

Tecnología, sostenibilidad y fecha de venta de las nuevas camisetas

La tercera equipación, por su parte, será gris con toques azules. Una propuesta más sobria que la segunda, pero también con un toque moderno, que da respuesta a la creciente demanda de terceras equipaciones alternativas por parte del oviedismo. Con las tres camisetas ya oficializadas, el Real Oviedo cierra el ciclo iniciado durante el curso pasado, en el que llegó a lucir hasta cinco camisetas distintas y en el que la propia gestión de las equipaciones había sido objeto de debate en algunos sectores del oviedismo. Ahora, la nueva temporada arranca con tres modelos claramente diferenciados y con una hoja de ruta más clara para el aficionado.

Las nuevas equipaciones han sido diseñadas, un año más, junto al patrocinador técnico Adidas. Incorporan un escudo termoadhesivo, que aporta un acabado de alta calidad sin renunciar a la comodidad. Además, presentan un corte slim y están confeccionadas con tejido 100 % poliéster reciclado, reafirmando el compromiso del club con la sostenibilidad. Técnicamente, cuentan con la tecnología Climacool, que, a través de un sistema de microporos y paneles de malla estratégicamente distribuidos, optimiza la transpiración, facilita la circulación del aire y ayuda a mantener la piel seca durante la práctica deportiva.

Las tres equipaciones oficiales se pondrán a la venta el próximo 16 de julio en tiendas oficiales y en realoviedo.shop, en versiones para hombre, mujer, niño y minikit infantil. Los abonados de la temporada 2026/27 y los titulares del Carnet Oviedista dispondrán, además, de un descuento directo del 15 %.

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Además de las tres camisetas oficiales, el Real Oviedo mantendrá durante el próximo curso un vínculo especial con su historia. El primer equipo volverá a vestir la equipación del Centenario en determinados partidos oficiales, una decisión motivada por la extraordinaria acogida que aquella camiseta tuvo entre el oviedismo. Un guiño más al centenario del club y una forma de mantener viva la conexión con una temporada tan simbólica como la que acaba de cerrarse.