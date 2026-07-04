La opinión de Adrián Barbón, presidente del Principado, sobre la retirada de Cazorla: "Un símbolo de Asturias"

La marcha de Santi Cazorla del Real Oviedo supone el final de una etapa extraordinaria para el deporte asturiano. Más allá de su calidad futbolística, Cazorla ha sido un ejemplo de compromiso, humildad, compañerismo y amor por su tierra, al regresar al club de su vida y contribuir, de manera decisiva, a devolver la ilusión a la afición. El Real Oviedo pierde a su capitán, pero gana un símbolo que permanecerá para siempre en la historia del club y en el corazón de la ciudadanía asturiana.

Su talento le permitió alcanzar la élite del fútbol nacional e internacional, competir en algunos de los mejores clubes de Europa y formar parte de una de las generaciones más exitosas de la historia de la selección española. Sin embargo, a pesar de todos los éxitos cosechados a lo largo de su carrera, nunca dejó de mantener un vínculo profundo con sus raíces, con su gente y con la tierra que le vio crecer. Esa cercanía y esa autenticidad son, precisamente, las cualidades que han hecho que su figura trascienda lo deportivo para convertirse en un referente humano admirado y respetado por toda la sociedad asturiana.

Su decisión de regresar al Real Oviedo cuando ya lo había ganado todo constituye uno de los gestos más emotivos del deporte asturiano. No volvió impulsado por la necesidad de demostrar nada, sino por la voluntad de aportar su experiencia, su liderazgo y su compromiso al club donde se formó como futbolista y como persona. Con su ejemplo recordó que el triunfo cobra especial valor cuando se pone al servicio de la comunidad. Su contribución fue determinante para impulsar una nueva etapa de ilusión y orgullo colectivo entre el oviedismo y entre miles de personas de toda Asturias que encontraron en Santi Cazorla una referencia de esfuerzo, superación y lealtad.

El legado que deja en el Real Oviedo y en el deporte va mucho más allá goles, títulos y ascensos. Permanecerá en la memoria colectiva como una persona que nunca olvidó de dónde venía y que decidió cerrar el círculo de su carrera en casa, junto a su afición. Asturias le estará siempre agradecida por todo lo que nos ha dado y seguirá sintiéndose orgullosa de una figura que forma ya parte de nuestro patrimonio deportivo y sentimental.