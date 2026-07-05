Colombatto se despide: "Siempre seré un hincha del Oviedo"
El argentino publica una carta agradeciendo los años en el club azul: "Me trataron como uno más"
Colombatto se despidió ayer del Oviedo y del oviedismo con una carta abierta publicada en sus redes sociales. El centrocampista argentino, cuya cesión al conjunto azul finalizó al término de la pasada temporada, no continuará en el club de cara al curso 2026/27 y ha querido cerrar así, con un mensaje personal, tres temporadas cargadas de emociones vividas en Asturias. "Llegó el día de despedirnos, Oviedo", arranca el argentino, en un mensaje muy sentido en el que agradece, en primer lugar, el trato recibido durante todo este tiempo. "Los jugadores, nos sintamos como en casa", explica. "Desde que llegué a esta ciudad me trataron como uno más de ustedes, y sabía que tenía que devolver un poquito de todo ese cariño. Sin duda quedé en deuda, porque era imposible llegar a dar lo mismo que recibí en estos tres años. Desde ahora, mi familia y yo somos un hincha más de este gran club que me marcó para siempre. Los voy a llevar siempre en mi corazón. El fútbol da muchas vueltas y yo espero que sea un hasta pronto. Los quiero. Hala Oviedo siempre", zanjó.
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