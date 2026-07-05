El gris y el rosa ya se llevaban en Fozaneldi: la historia del Esfer, el equipo de hockey sobre patines que se adelantó al Real Oviedo

Las tres nuevas camisetas del Real Oviedo para la temporada 2026/27, presentadas ayer en la Casa Rosa de Oviedo, han generado el debate habitual en torno a los colores elegidos para las equipaciones alternativas. La primera es azul, como siempre. La sorpresa llegó con la segunda, en color rosa, y con la tercera, gris. Dos propuestas rompedoras que, sin embargo, no son tan novedosas en la ciudad como podría parecer a primera vista. La combinación de rosa magenta y gris ya se vio hace más de quince años en el deporte ovetense. La lució el Esfer Oviedo, el gran equipo de hockey sobre patines que jugaba en el Pepín Moreno, en el barrio de Fozaneldi.

El precedente del Esfer Oviedo con los mismos colores

El Esfer Oviedo fue el nombre con el que compitió el equipo de hockey de la capital del Principado durante buena parte de la primera década de los 2000. Concretamente, entre las temporadas 2004/05 y 2007/08. Procedía de una línea histórica del hockey local que arrancaba en el Cibeles y pasaba por el Oviedo Hockey Club, el Cibeles Santo Domingo o el Deasa Cibeles. Un legado de largo recorrido que, con distintos patrocinadores, mantuvo el hockey sobre patines vivo en la ciudad durante años.

La equipación principal del Esfer Oviedo era, cómo no, azul. Camiseta azul, pantalón blanco y medias azules. Igual que sus compañeros futbolistas. La segunda equipación, sin embargo, siempre fue peculiar. Estaba compuesta por una camiseta gris, un pantalón rosa magenta y medias grises. Justo la misma combinación cromática que ahora recuperan las dos alternativas del primer equipo del Real Oviedo de fútbol para la temporada 2026/27.

Una imagen de un partido del Esfer / LUIS LORENZO

El ascenso a la OK Liga y el final de una etapa

Los mejores años del Esfer Oviedo coincidieron con la temporada 2006/07, la mejor de su historia. El equipo se proclamó campeón de Primera Nacional, ascendió a la OK Liga y llegó a disputar la final de la I Copa SAR el Príncipe, en la que quedó subcampeón. Aquel año, el conjunto ovetense fue uno de los referentes de la categoría.

El bloque histórico del hockey ovetense, sin embargo, no tuvo continuidad. La temporada 2007/08, ya en la élite del hockey nacional, coincidió con una fuerte crisis interna. Salidas importantes de la plantilla, problemas económicos, impagos y una escisión que acabó desembocando en la creación del Club Patín La Corredoria. El equipo cerró la OK Liga en el último puesto, con apenas 8 puntos, y descendió. La caída no se detuvo ahí. En enero de 2009, ya sin recursos, el Oviedo Hockey Club abandonó la Primera Nacional. Fue sancionado descendió al último puesto, además de sufrir la anulación de todos los resultados. Un final duro para una etapa que había dado brillo al hockey sobre patines de la ciudad.

EN IMÁGENES: Las nuevas camisetas del Real Oviedo para la temporada 2026/27 / R.O.

En la temporada 2009/10, el Oviedo Booling Club absorbió la estructura de lo que quedaba del Esfer Oviedo y continuó desarrollando su actividad en el Pepín Moreno. Aquella etapa dorada del hockey en Oviedo, sin embargo, ya quedaba atrás. Como tantas otras veces en el deporte de la ciudad, un club murió para que otro tomase el relevo. Y con él, aquellos colores tan característicos también quedaron guardados en el baúl de los recuerdos.

Ahora, casi veinte años después, el rosa magenta y el gris regresan a la ropa deportiva ovetense. Esta vez, sobre las espaldas de los futbolistas del primer equipo del Oviedo. Sin ninguna vinculación directa con aquel Esfer Oviedo, evidentemente, pero recuperando una combinación cromática que ya tuvo su recorrido en el deporte de la ciudad. Un pequeño guiño estético, involuntario o no, a un club que dejó una huella importante en el hockey sobre patines ovetense. Los aficionados con memoria, sin embargo, sí. Y los que no lo vivieron, tienen ahora una excusa para descubrirlo. Con aquella combinación de colores, el Esfer Oviedo logró el ascenso a la primera categoría del hockey nacional. Seguro que en la entidad azul esperan lo mismo.