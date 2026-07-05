El Real Oviedo quiere cerrar el fichaje de Víctor Mingo: estas son las intenciones de los azules con el joven delantero

El Oviedo trabaja en las últimas horas en el fichaje de Víctor Mingo, delantero de 23 años que acaba de quedar libre tras rescindir su vínculo con el Arenteiro después del descenso administrativo del club gallego. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el interés del conjunto azul es máximo y la operación está muy avanzada, hasta el punto de que se espera que quede cerrada en los próximos días. El propio jugador se despidió ayer del Arenteiro, dejando definitivamente el camino libre.

La incorporación de Víctor Mingo se plantea como una oportunidad de mercado. El futbolista formaba parte de los planes del Arenteiro y el club gallego pretendía traspasarlo antes del 30 de junio para obtener un rédito económico por su marcha. De hecho, semanas atrás había ejecutado una opción para renovarle y facilitar así ese traspaso, un movimiento que complicó los planes de otros clubes interesados en su fichaje, entre ellos el Zaragoza, que había seguido de cerca su situación. Sin embargo, el descenso administrativo sufrido por el Arenteiro cambió por completo el escenario y provocó que las dos partes llegaran a un acuerdo para rescindir el contrato y que el jugador pudiera abandonar el club como agente libre. Ahí ha entrado en juego el Oviedo, que le venía siguiendo con atención y que ve en el atacante madrileño una vía muy interesante para reforzar la delantera.

La idea del club azul, según ha podido saber este periódico, es que Víctor Mingo realice la pretemporada con el primer equipo y que sea el propio Julián Calero quien decida su continuidad. La intención inicial es que el atacante forme parte de la plantilla durante toda la temporada, aunque no se descarta valorar una posible cesión si el técnico madrileño considera que el futbolista necesita más minutos de los que podría tener en Segunda División. Con todo, el escenario más probable es que se quede en la plantilla y compita por un puesto en el ataque azul.

Su llegada, además, contaría con el respaldo directo de David Fernández, recién anunciado como nuevo director deportivo del Oviedo. El catalán conoce muy bien al futbolista y su perfil encaja con la línea de mercado que el club está impulsando durante este verano: jugadores jóvenes, con margen de crecimiento y capacidad para revalorizarse en Segunda División.

Formado en las categorías inferiores del Getafe, Víctor Mingo salió del club azulón en 2022 para incorporarse al Illescas. Allí firmó 17 goles y logró el ascenso a Segunda Federación. En su primera temporada en la categoría, la 2023/24, marcó 10 goles, cifra que llamó la atención del Espanyol, que se hizo con sus servicios para el segundo equipo. Tras firmar 6 tantos en el filial perico, aterrizó hace un año en el Arenteiro, donde ha vivido la temporada más completa de su carrera. En el conjunto gallego disputó 32 partidos en Primera Federación, con 12 goles y 2 asistencias, aportando prácticamente la mitad de los tantos del equipo. El Arenteiro, de hecho, cerró el curso con solo 29 goles a favor, la cuarta peor marca de la categoría, sin poder evitar el descenso.

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Con la posible incorporación de Víctor Mingo, un interés adelantado por "La Voz de Asturias", el Oviedo empieza a poner solución a una de sus grandes prioridades para este verano: reforzar el ataque. En la actual planificación del primer equipo, el único delantero en nómina es Joaquín Delgado, tras la vuelta del canterano desde su cesión en el Barça B. La entidad azul no cuenta con Daniel Paraschiv, que también estuvo cedido en el curso recién finalizado. Por eso, la búsqueda de refuerzos en la parcela ofensiva es una de las líneas de trabajo más activas en El Requexón, donde el club sabe que necesita varios atacantes para completar una plantilla competitiva con la que pelear por el regreso a Primera División.