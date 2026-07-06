El Oviedo 26-27 echa a andar con un Calero muy intenso: “Disfruto de entrenar, disfruto de cada día”

Superadas las diez de la mañana, y tras un breve paso por el gimnasio, los 27 futbolistas del Oviedo citados para arrancar la pretemporada saltaron al césped de El Requexón. Foto de equipo y a trabajar, porque si algo queda claro con Julián Calero a los mandos es que la intensidad no se va a negociar. El de Parla, que regresaba a la ciudad deportiva carbayona una década después, se mostró muy metido y enérgico desde el comienzo. “Disfruto de entrenar, disfruto de cada día”, les decía a los suyos en el primer ejercicio.

Mucho han cambiado las cosas respecto al último entrenamiento de la pasada temporada y solo se mantienen nueve futbolistas de la temporada pasada: Escandell, Narváez, Rahim, Costas, Calvo, Nacho Vidal, Reina, Ilic y Chaira. Entre las novedades estaban los cinco fichajes estivales hasta la fecha (Pablo Sáenz, Jacobo, Aisar Ahmed, Samu Rodríguez y Youness), hasta seis regresos de cesión (entre ellos Joaquín Delgado y Oier Luengo) y ocho futbolistas del filial que tratarán ganarse un puesto a las órdenes de Julián Calero en la primera plantilla (Pablo Agudín, Guille Berzal, Marco Esteban, Jaime Coballes, Mate Sauri, Espinosa, Dieguito y Enzo Pérez). El que no saltó al césped fue Brandon Domingues, que continúa con su proceso de recuperación, mientras que Hassan fue el único futbolista que no acudió a El Requexón al estar aún disputando el Mundial. Mañana se enfrenta a la Argentina de Leo Messi (18:00 horas) en los octavos de final.

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Durante los 30 primeros minutos en los que la sesión estuvo abierta a los medios, el cuerpo técnico de Calero preparó un entrenamiento con varios ejercicios con balón y tareas físicas. Una primera toma de contacto en la que el técnico de Parla se mostró muy metido, con constantes instrucciones y pidiéndoles intensidad a los suyos. “¡Con alegría, con alegría!", decía, "tiene que gustarme cómo suena el balón, tiene que gustarme”. El calor comenzaba a apretar en El Requexón, en la primera de las dos sesiones del día. Y es que los azules volverán a entrenarse por la tarde a partir de las 18:30 horas, en una sesión a puerta cerrada en la que predominará el trabajo en el gimnasio. Esta dinámica será la que seguirá la plantilla a lo largo de toda la semana, con dobles sesiones hasta el fin de semana, en la que solo entrenarán en horario matinal sábado y domingo. Paralelamente, el club sigue trabajando para cerrar todos los amistosos veraniegos y en los próximos días serán anunciados.