Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El Oviedo 26-27 echa a andar con un Calero muy intenso: “Disfruto de entrenar, disfruto de cada día”

27 futbolistas carbayones iniciaron la pretemporada en El Requexón a las órdenes del nuevo entrenador, que se mostró muy exigente desde el inicio

Los futbolistas del Oviedo, con Dani Calvo al frente, durante el primer entrenamiento de la temporada en el Requexon.

Los futbolistas del Oviedo, con Dani Calvo al frente, durante el primer entrenamiento de la temporada en el Requexon. / Luisma Murias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javi Viso

Javi Viso

Superadas las diez de la mañana, y tras un breve paso por el gimnasio, los 27 futbolistas del Oviedo citados para arrancar la pretemporada saltaron al césped de El Requexón. Foto de equipo y a trabajar, porque si algo queda claro con Julián Calero a los mandos es que la intensidad no se va a negociar. El de Parla, que regresaba a la ciudad deportiva carbayona una década después, se mostró muy metido y enérgico desde el comienzo. “Disfruto de entrenar, disfruto de cada día”, les decía a los suyos en el primer ejercicio. 

Mucho han cambiado las cosas respecto al último entrenamiento de la pasada temporada y solo se mantienen nueve futbolistas de la temporada pasada: Escandell, Narváez, Rahim, Costas, Calvo, Nacho Vidal, Reina, Ilic y Chaira. Entre las novedades estaban los cinco fichajes estivales hasta la fecha (Pablo Sáenz, Jacobo, Aisar Ahmed, Samu Rodríguez y Youness), hasta seis regresos de cesión (entre ellos Joaquín Delgado y Oier Luengo) y ocho futbolistas del filial que tratarán ganarse un puesto a las órdenes de Julián Calero en la primera plantilla (Pablo Agudín, Guille Berzal, Marco Esteban, Jaime Coballes, Mate Sauri, Espinosa, Dieguito y Enzo Pérez). El que no saltó al césped fue Brandon Domingues, que continúa con su proceso de recuperación, mientras que Hassan fue el único futbolista que no acudió a El Requexón al estar aún disputando el Mundial. Mañana se enfrenta a la Argentina de Leo Messi (18:00 horas) en los octavos de final.

Noticias relacionadas

Durante los 30 primeros minutos en los que la sesión estuvo abierta a los medios, el cuerpo técnico de Calero preparó un entrenamiento con varios ejercicios con balón y tareas físicas. Una primera toma de contacto en la que el técnico de Parla se mostró muy metido, con constantes instrucciones y pidiéndoles intensidad a los suyos. “¡Con alegría, con alegría!", decía, "tiene que gustarme cómo suena el balón, tiene que gustarme”. El calor comenzaba a apretar en El Requexón, en la primera de las dos sesiones del día. Y es que los azules volverán a entrenarse por la tarde a partir de las 18:30 horas, en una sesión a puerta cerrada en la que predominará el trabajo en el gimnasio. Esta dinámica será la que seguirá la plantilla a lo largo de toda la semana, con dobles sesiones hasta el fin de semana, en la que solo entrenarán en horario matinal sábado y domingo. Paralelamente, el club sigue trabajando para cerrar todos los amistosos veraniegos y en los próximos días serán anunciados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
  3. Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. Recibe una multa de 800 euros y le inmovilizan el vehículo por la norma del BOE, pese a ir a la velocidad recomendada: la Guardia Civil busca la nueva etiqueta obligatoria
  5. Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable 5 unidades más baratas del mercado: cocción suave y de bajo consumo
  7. Multas de 200 euros y pérdidas de 4 puntos del permiso de conducir por la nueva señal S-991c que caza a los conductores cuando deben bajar la velocidad: la Guardia Civile extrema la vigilancia
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines para butaca de terraza de Lidl más barato del mercado: agradablemente suave gracias a su acolchado

El Oviedo 26-27 echa a andar con un Calero muy intenso: “Disfruto de entrenar, disfruto de cada día”

El Oviedo 26-27 echa a andar con un Calero muy intenso: “Disfruto de entrenar, disfruto de cada día”

La etapa 3 del Tour de Francia, en directo

La etapa 3 del Tour de Francia, en directo

El turismo cultural, la salida para carreteras nacionales que se han quedado sin tráfico tras la construcción de autopistas y autovías

El turismo cultural, la salida para carreteras nacionales que se han quedado sin tráfico tras la construcción de autopistas y autovías

El calor extremo se convierte en el principal riesgo climático para la salud en España y tensiona el sistema sanitario

El calor extremo se convierte en el principal riesgo climático para la salud en España y tensiona el sistema sanitario

Grado se lanza al espacio: cita con el Sistema Solar, la nube de Oort y el cinturón de Kuiper en la villa moscona

Grado se lanza al espacio: cita con el Sistema Solar, la nube de Oort y el cinturón de Kuiper en la villa moscona

En imágenes, la cita con el Sistema Solar en Grado

En imágenes, la cita con el Sistema Solar en Grado
Tracking Pixel Contents