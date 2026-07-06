El Oviedo comienza la pretemporada con 27 hombres: así llega el equipo de Julián Calero al primer día de trabajo
El cuadro de Calero arranca los entrenamientos en El Requexón a la espera del mercado
El Real Oviedo pone en marcha, a las 10.15 horas, su pretemporada para el curso 2026/27, la primera del club de regreso a Segunda División tras el descenso. El primer entrenamiento a las órdenes de Julián Calero está previsto en las instalaciones de El Requexón, donde el técnico madrileño se encontrará con un grupo de 27 futbolistas convocados. El listado incluye tanto a jugadores de la plantilla como a varios canteranos que se ganaron durante el pasado curso el derecho a pelear por un sitio en el primer equipo, además de las incorporaciones ya cerradas por el club durante las últimas semanas.
Porteros
Bajo palos, Calero contará con tres nombres: Aarón Escandell, Miguel Narváez y Mate Sauri. Escandell parte como titular después de una buena temporada en Primera División, aunque su situación no está exenta de incertidumbre, ya que el club sabe que podría recibir ofertas. Narváez, canterano y portero del Vetusta el pasado curso, sube al primer equipo y se quedará en la plantilla. Y a ellos se suma Mate Sauri, del Vetusta, que buscará hacerse un hueco en la portería azul durante el trabajo veraniego.
Defensas
Doce futbolistas conforman la línea defensiva de la convocatoria inicial. Continúan Nacho Vidal, Rahim, David Costas, Dani Calvo y Oier Luengo, este último tras regresar de su cesión en Burgos. Se incorporan los dos fichajes cerrados para las bandas: Aisar Ahmed, procedente del Ceuta, y Samu Rodríguez, del Alcorcón, para reforzar los laterales derecho e izquierdo, respectivamente. Y a esos nombres se añaden los canteranos Espinosa, Marco Esteban y Eze, que también realizarán la pretemporada con el primer equipo. Su continuidad dependerá directamente de la valoración que haga Calero durante estas semanas.
Centrocampistas
En el centro del campo, el técnico madrileño podrá trabajar con siete futbolistas: Alberto Reina, Luka Ilic, Youness Lachhab (una de las incorporaciones del verano), Álex Cardero, Dieguito Menéndez, Enzo Pérez y Guille Berzal. Un grupo con una mezcla clara de veteranía, apuestas de futuro y jugadores procedentes del Vetusta, en línea con la filosofía marcada tanto por Calero como por el nuevo director deportivo, David Fernández. De este grupo, el Oviedo está a la espera de saber si Reina recibirá alguna oferta de traspaso y de si Calero decide quedarse con Luka Ilic, que no tuvo protagonismo la temporada pasada.
Atacantes
En la delantera, la posición más urgente por reforzar durante este mercado, Calero contará con siete futbolistas para arrancar el trabajo. Estarán Ilyas Chaira y Joaquín Delgado, con ficha del primer equipo, y los dos fichajes cerrados con perfil ofensivo: Pablo Sáenz, procedente del Granada; Jacobo González, del Córdoba. Además, estarán las promociones desde el Vetusta de Pablo Agudín y Jaime Coballes. Junto a ellos, Paraschiv, que regresa de su cesión y que no cuenta para el club, pero que se ha incorporado al grupo en el arranque a la espera de encontrar una solución a su futuro. Hassan, por su parte, no podrá entrenarse puesto que se encuentra disputando el Mundial con Egipto. El pasado viernes, el extremo tuvo participación en el partido de los dieciseisavos que su selección ganó a Australia en los penaltis.
Un mercado aún abierto
La convocatoria deja también varias lecturas sobre el mercado de fichajes. El Oviedo tiene cerradas cinco incorporaciones (Sáenz, Youness, Jacobo, Aisar y Samu Rodríguez), y en las próximas semanas llegarán más movimientos, tanto de entrada como de salida. La delantera sigue siendo la principal prioridad. El club trabaja en los fichajes de Víctor Mingo, delantero del Arenteiro, y también sigue muy activo en la búsqueda de un centrocampista, con Aritz Aldasoro, del Racing de Santander, como uno de los favoritos.
El fantasma Cazorla
A la primera sesión de trabajo, además, le pesa una ausencia difícil de asumir para el oviedismo. Santi Cazorla comunicó la pasada semana su retirada como futbolista, poniendo punto y final a una etapa histórica en el club.
Con este panorama arranca la pretemporada del Oviedo. Un curso que empieza en El Requexón y que llevará al equipo a completar varias semanas de trabajo intensivo antes de disputar los amistosos de verano y encarar el estreno oficial de la temporada 2026/27 en Segunda División.
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