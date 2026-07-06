Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El Oviedo confirma su segundo amistoso de pretemporada en Asturias

Los azules se enfrentarán a la Ponferradina, de Primera Federación, el miércoles 29 de julio

Aisar Ahmed y Younes durante el primer entrenamiento del verano en el Oviedo.

Aisar Ahmed y Younes durante el primer entrenamiento del verano en el Oviedo. / Luisma Murias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javi Viso

Javi Viso

Una vez arrancados los entrenamientos en El Requexón esta mañana, el Oviedo sigue perfilando su pretemporada para llegar en las mejores condiciones al inicio liguero. En ese sentido, el club ha confirmado su segundo amistoso veraniego, que tendrá como rival a la Ponferradina, de Primera Federación. El encuentro tendrá lugar el miércoles 29 de julio a partir de las 20:00 horas en el estadio Marqués de la Vega de Anzo, en Grado. 

Este encuentro ante el cuadro berciano se suma al ya confirmado ante el Deportivo de la Coruña, que será tres días antes en el Carlos Tartiere. Los azules recibirán en su casa a un equipo que recientemente ha logrado el ascenso a Primera a partir de las 19:30 horas. Por ahora son los dos únicos duelos del verano confirmados, mientras que el club sigue trabajando para anunciar nuevas pruebas de pretemporada. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
  3. Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. Recibe una multa de 800 euros y le inmovilizan el vehículo por la norma del BOE, pese a ir a la velocidad recomendada: la Guardia Civil busca la nueva etiqueta obligatoria
  5. Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable 5 unidades más baratas del mercado: cocción suave y de bajo consumo
  7. Multas de 200 euros y pérdidas de 4 puntos del permiso de conducir por la nueva señal S-991c que caza a los conductores cuando deben bajar la velocidad: la Guardia Civile extrema la vigilancia
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines para butaca de terraza de Lidl más barato del mercado: agradablemente suave gracias a su acolchado

El Oviedo confirma su segundo amistoso de pretemporada en Asturias

El Oviedo confirma su segundo amistoso de pretemporada en Asturias

Susto en la playa de San Lorenzo por la caída de una mujer de 72 años en la zona del Pedreru

Una doctora fuera de servicio salva a una gijonesa de 72 años en la playa de San Lorenzo tras sufrir una caída en el pedreru: "Su ayuda fue clave, llegó a perder el conocimiento"

Una doctora fuera de servicio salva a una gijonesa de 72 años en la playa de San Lorenzo tras sufrir una caída en el pedreru: "Su ayuda fue clave, llegó a perder el conocimiento"

La inauguración de la playa verde "Luis Enrique" en Gijón, en imágenes

La inauguración de la playa verde "Luis Enrique" en Gijón, en imágenes

Asturias se moviliza para frenar el incendio que mantiene en vilo a los vecinos de Picos de Europa: "Estamos preparados para actuar con todos nuestros medios"

Asturias se moviliza para frenar el incendio que mantiene en vilo a los vecinos de Picos de Europa: "Estamos preparados para actuar con todos nuestros medios"

Gozón destina más de cincuenta mil euros a ayudas para el comedor escolar del próximo curso

Gozón destina más de cincuenta mil euros a ayudas para el comedor escolar del próximo curso
Tracking Pixel Contents