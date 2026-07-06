El Oviedo confirma su segundo amistoso de pretemporada en Asturias
Los azules se enfrentarán a la Ponferradina, de Primera Federación, el miércoles 29 de julio
Una vez arrancados los entrenamientos en El Requexón esta mañana, el Oviedo sigue perfilando su pretemporada para llegar en las mejores condiciones al inicio liguero. En ese sentido, el club ha confirmado su segundo amistoso veraniego, que tendrá como rival a la Ponferradina, de Primera Federación. El encuentro tendrá lugar el miércoles 29 de julio a partir de las 20:00 horas en el estadio Marqués de la Vega de Anzo, en Grado.
Este encuentro ante el cuadro berciano se suma al ya confirmado ante el Deportivo de la Coruña, que será tres días antes en el Carlos Tartiere. Los azules recibirán en su casa a un equipo que recientemente ha logrado el ascenso a Primera a partir de las 19:30 horas. Por ahora son los dos únicos duelos del verano confirmados, mientras que el club sigue trabajando para anunciar nuevas pruebas de pretemporada.
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