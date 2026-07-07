El Oviedo arranca el entrenamiento con una cara nueva en El Requexón

Mañana soleada en El Requexón, que amaneció con una cara nueva en forma de fichaje. El Oviedo hizo oficial la contratación de Víctor Mingo, que se compromete con los azules para las dos próximas temporadas, hasta junio de 2028, y esta mañana trabajó a las órdenes de Julián Calero en ciudad deportiva azul.

Mingo saltó al campo acompañado de Nacho Vidal y arropado también por el propio técnico. Minutos antes había sido anunciado de forma oficial por el club carbayón. Procedente del Arenteiro, donde la temporada pasada había anotado 12 goles en Primera Federación. El delantero de 22 años quedó libre tras el descenso administrativo del conjunto gallego y el Oviedo apostó por él al considerarlo una oportunidad de mercado.