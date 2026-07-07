Una pretemporada muy exigente desde el inicio para el Oviedo: "Vamos a ser un equipo muy contundente"

El primer día en la oficina de Julián Calero sirvió para ver lo que puede ser el verano para la plantilla del Real Oviedo. El técnico, muy intervencionista durante toda la sesión, trató de exprimir a los suyos al máximo desde los primeros ejercicios. Daba igual que fuese el primer día, para el de Parla no hay tiempo que perder y eso quedó claro. También al ver el plan de trabajo diseñado por su cuerpo técnico, que tiene entre ceja y ceja que los jugadores lleguen en perfectas condiciones al inicio liguero. De esos pequeños detalles consiste la pretemporada, que van a ser que seamos un equipo muy contundente"

En esta primera semana de trabajo, los futbolistas azules no descansarán ni un solo día. De lunes a domingo trabajarán en El Requexón, en su mayoría por partida doble. El caso de ayer, en el que entrenaron por la mañana (media hora en el gimnasio y una hora y media sobre el césped en la sesión matinal; y una hora en el interior de las instalaciones en horario vespertino), se repetirá hasta el viernes. A las 9:30 horas arrancarán y por la tarde el entrenamiento comenzará a las 18:30 horas. Sábado y domingo completarán una única sesión, ambas a primera hora.

"El 99% de los futbolistas se cuidan mucho en verano y han venido muy bien. Hoy hemos podido hacer una buena sesión y seguiremos en ello, pero las primeras impresiones han sido positivas", reconocía Roberto Ovejero, preparador físico azul. El madrileño es un viejo conocido en El Requexón, puesto que ya había asumido esta parcela durante la época de Fernando Hierro. Y también acompañó a Calero en Cartagena y Levante. "Llevamos muchos años trabajando el míster y yo. El objetivo principal es que los jugadores se adapten, ya no solo al ritmo, sino a la constancia de las sesiones porque somos muy intensos y hay un volumen muy alto de trabajo. Hay que llegar a un nivel de adaptación a nivel físico que se pueda mantener durante toda la temporada", añadió.

Noticias relacionadas

Con esa intensidad que pretenden implantar (los días de dobles sesiones se irán a las tres horas de duración), el cuerpo técnico tiene que cuidar hasta el más mínimo detalle para evitar lesiones que compliquen la puesta a punto. "Tenemos que ser capaces de llevar esa progresión de carga lo más adecuada posible para que no haya lesiones y el rendimiento sea máximo desde el primer día de la temporada. Esa es la complejidad del fútbol hoy en día", explicó el preparador físico.