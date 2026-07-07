Y de repente… Hassan: un desconocido en el Mundial que casi amarga a la Argentina de Messi

Del 0-2 en el 79’ al 3-2 en el 93’. Argentina firmó una de las remontadas más épicas en la historia de los mundiales para tumbar a Egipto y clasificarse a cuartos de final. La selección africana estuvo cerca de derrotar a la actual campeona del mundo y, en parte, fue gracias a la actuación de una de las grandes sorpresas en el once. Haissem Hassan, futbolista del Oviedo, dejó boquiabierto al mundo entero con una brillante actuación.

Era la primera titularidad de Hassan con el combinado egipcio, pero al extremo no le tembló el pulso. Desde el inicio demostró mucha personalidad, como si no tuviese detrás millones y millones de espectadores, y cuajó una de esas actuaciones que pueden suponer un punto de inflexión en su carrera, sobre todo en la segunda mitad.

Tras completar varios regates, la primera gran acción de Hassan terminaría en gol. El egipcio arrancó desde la zona de tres cuartos de su propio campo, dejó atrás a Julián y después le tiró un caño a Tagliafico para zafarse de ambos marcadores y continuar con su transición. Una acción que acabaría con un gol de Egipto que a la postre sería anulado por una falta inicial a Lisandro Martínez.

Con la confianza por las nubes y con una Argentina cada vez más volcada llegó el mejor contexto de Hassan. Con espacios el ‘10’ del Oviedo es imparable y así lo demostró. Se hizo con el balón cerca del pico del área y dejó atrás a Enzo Fernández con un cambio de ritmo al alcance de pocos para terminar asistiendo a Ziko, cuyo gol esta vez sí subió al marcador.

En total, Hassan completó cuatro de seis regates posibles y tuvo un acierto en el pase del 85%. Su derroche físico fue encomiable y acabaría en el suelo, renqueante con problemas físicos, en el minuto 73. Fue sustituido por Trézéguet y, casualidades o no, a partir de ahí Argentina consiguió imponerse. Tan solo siete minutos después, el Cuti Romero recortó diferencias y Messi, quién sino, logró poner las tablas en el 83’. Aún quedaba tiempo y Argentina demostró por qué es la campeona del mundo, remontando la eliminatoria en el añadido con un cabezazo de Enzo Fernández. La albiceleste estará en cuartos y se enfrentará al ganador del Suiza-Colombia, pero pasarán unas horas hasta que se le quite el susto del cuerpo, en parte, por la actuación de Hassan.

Noticias relacionadas

Su actuación no pasó desapercibida a nivel mundial. “Hassan es Leo Messi, pero que coj*nes es esto”, escribió el streamer Ibai en su cuenta de X. “A este nivel metía al Oviedo en la Champions”, decía otro aficionado, mientras que numerosos fans y periodistas halagaban lo que ya puede considerarse una de las mejores actuaciones individuales de este Mundial. Mientras tanto, desde Asturias, el Oviedo se frota las manos porque su valor cotiza al alza.