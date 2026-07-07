Así vivió el presidente del Oviedo un Mundial diferente para los dueños de los clubes asturianos: "México compitió, ilusionó y llegó lejos"

No de cuerpo presente, pero sí de mente, Martín Peláez sufrió como cualquier aficionado en el Azteca por la eliminación de México. El dirigente del Oviedo lo hizo mientras estaba de viaje, de madrugada, y unas horas más tarde atendió a LA NUEVA ESPAÑA para repasar la trayectoria de la selección de su país, una de las grandes revelaciones de este Mundial. "México compitió, ilusionó y llegó lejos, pero en el fútbol a veces no basta con quererlo muchísimo. Me quedo con el orgullo por el equipo y por la manera en la que todo un país volvió a unirse alrededor de su selección", explica sobre la derrota ante Inglaterra en la madrugada del domingo.

El combinado tricolor llevaba pleno de victorias en el Mundial. Triunfos ante Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa en grupos y también ante Ecuador en dieciseisavos., pero lo más llamativo de todo es que ni siquiera habían encajado ningún gol, un hito que solo compartía con España. Sin embargo, el conjunto de Harry Kane, Bellingham y compañía consiguió imponerse (2-3) en el tiempo reglamentario. "Como mexicano, me duele la eliminación, porque una selección nacional se vive desde un lugar muy profundo", reconoce Peláez, que vive este tipo de acontecimientos de una manera única. "Ver un partido de México lejos de mi país tiene algo especial. Uno siente más la distancia, pero también más fuerte el vínculo. Estás en España, estás en Asturias, estás en Oviedo, pero cuando suena el himno y rueda el balón, México vuelve a estar muy cerca", prosigue.

Los ingleses se pusieron por delante por partida doble gracias a la inestimable aportación de Bellingham, pero los mexicanos recortaron diferencias gracias a Quiñones, una de las grandes figuras del Mundial con cuatro goles. Kane volvió a poner tierra de por medio y Raúl Jiménez volvió a meter en el partido a los aztecas. Un partido loco que Peláez también vivió con tensión. Un sentimiento que, sin embargo, no se asemeja a lo que vive día a día en la capital del Principado. "¿Dónde sufro más? Con México sufrí como mexicano; con el Oviedo sufro y disfruto todos los días, como presidente y como oviedista. Son emociones distintas, pero las dos se viven con una intensidad enorme", destaca.

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El presidente del Oviedo trabaja codo con codo con la dirección deportiva para que el club carbayón disponga de la mejor plantilla posible para el arranque liguero y, aunque ya no tenga a su selección presente, también está muy pendiente de España. "Es mi casa de cada día y también la veo con mucho cariño en este Mundial". El mexicano considera que el combinado de Luis de la Fuente "es una selección con talento, personalidad y una cultura futbolística extraordinaria" y asegura que "desde Oviedo se entiende muy bien lo que significa vivir el fútbol con pasión y con sentido de pertenencia".