Jaime Vázquez se despide del Oviedo: este es su nuevo destino
Tras rescindir su contrato con el club azul la semana pasada, el central ha encontrado acomodo en uno de los aspirantes al ascenso en Primera Federación
Después de desvincularse del Oviedo la semana pasada, Jaime Vázquez ya ha encontrado nuevo destino. El central ovetense jugará la próxima temporada en Primera Federación, concretamente en la Cultural y Deportiva Leonesa, recién descendido de Segunda que peleará por conseguir el ascenso. Firma con los leoneses por una temporada, más otra opcional.
El central se despidió esta mañana del Oviedo, después de que el conjunto azul ni siquiera le diera la oportunidad de convencer a Julián Calero durante la pretemporada. “Hoy no toca despedirme de un club, sino de mi equipo. Me voy pudiendo cumplir el sueño de cualquier niño cuando empieza a jugar al fútbol: debutar en el fútbol profesional”, expresa en un comunicado que posteó en sus redes sociales.
Vázquez, quien debutó con el Oviedo ante el Amorebieta (1-1) en enero de 2024, había pasado la última temporada y media en el Celta Fortuna, filial del primer equipo vigués, donde no gozó de mucha continuidad. En la 24/25 disputó 7 encuentros y esta, en la que el cuadro celeste consiguió el ascenso, jugó 19 (ninguno de ellos en el play-off). Ahora afrontará una nueva etapa cerca del Principado.
Este es el mensaje de despedida de Jaime Vázquez
Hoy no toca despedirme de un club sino de mi equipo. Me voy habiendo podido cumplir el sueño de cualquier niño cuando empieza a jugar a fútbol, debutar en el fútbol profesional. Ha sido un periodo corto, pero lleno de aprendizajes, en el que agradezco a entrenadores, compañeros, y todo el personal del club el trato que me han brindado siempre. Gracias a la afición que tanto cariño me ha transmitido siempre, sois lo mejor de este club. Espero que sea un hasta pronto. ¡Siempre Real Oviedo!
Suscríbete para seguir leyendo
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Los drones salvaron a 'Covi': logran rescatar, tras siete horas de intensa búsqueda nocturna, a un perro que cayó a un acantilado en Ribadesella
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Cambios en el uso de la etiqueta B y aviso a los conductores: el Supremo anula las Zonas Bajas de emisiones (ZBE)
- Adiós a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): expertos Ingenieros industriales alertan que pueden desplazar la contaminación y el ruido a la periferia
- Santi Cazorla se sincera tras su retirada del Real Oviedo: “Yo me veía para jugar, pero me han hecho ver que no tengo el rol que quiero tener”
- El Principado aplicará mejoras fiscales a los asturianos para paliar el cobro de la tasa turística