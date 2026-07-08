Jaime Vázquez se despide del Oviedo: este es su nuevo destino

Después de desvincularse del Oviedo la semana pasada, Jaime Vázquez ya ha encontrado nuevo destino. El central ovetense jugará la próxima temporada en Primera Federación, concretamente en la Cultural y Deportiva Leonesa, recién descendido de Segunda que peleará por conseguir el ascenso. Firma con los leoneses por una temporada, más otra opcional.

El central se despidió esta mañana del Oviedo, después de que el conjunto azul ni siquiera le diera la oportunidad de convencer a Julián Calero durante la pretemporada. “Hoy no toca despedirme de un club, sino de mi equipo. Me voy pudiendo cumplir el sueño de cualquier niño cuando empieza a jugar al fútbol: debutar en el fútbol profesional”, expresa en un comunicado que posteó en sus redes sociales.

Vázquez, quien debutó con el Oviedo ante el Amorebieta (1-1) en enero de 2024, había pasado la última temporada y media en el Celta Fortuna, filial del primer equipo vigués, donde no gozó de mucha continuidad. En la 24/25 disputó 7 encuentros y esta, en la que el cuadro celeste consiguió el ascenso, jugó 19 (ninguno de ellos en el play-off). Ahora afrontará una nueva etapa cerca del Principado.

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Este es el mensaje de despedida de Jaime Vázquez

Hoy no toca despedirme de un club sino de mi equipo. Me voy habiendo podido cumplir el sueño de cualquier niño cuando empieza a jugar a fútbol, debutar en el fútbol profesional. Ha sido un periodo corto, pero lleno de aprendizajes, en el que agradezco a entrenadores, compañeros, y todo el personal del club el trato que me han brindado siempre. Gracias a la afición que tanto cariño me ha transmitido siempre, sois lo mejor de este club. Espero que sea un hasta pronto. ¡Siempre Real Oviedo!