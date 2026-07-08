El Oviedo continúa con la operación salida: Oier Luengo, traspasado al Burgos
El central vasco, que ya había militado en el cuadro blanquinegro la temporada pasada, abandona la entidad azul tras cuatro temporadas
El Oviedo sigue dando pasos en la operación salida. Después de anunciar hace unos días la marcha de Alberto del Moral, el club hizo oficial este miércoles el traspaso de Oier Luengo al Burgos. Ambas entidades han alcanzado un acuerdo para el traspaso del central vasco, que no entraba en los planes de Julián Calero de cara a la presente temporada.
Luengo ya había jugado en El Plantío durante la segunda parte de la temporada pasada y, pese a su escaso protagonismo -apenas disputó siete encuentros y solo tres de ellos fueron como titular-, Michu le consideraba importante para reforzar su zaga. El Burgos, tras quedarse a las puertas del play-off, pretende volver a estar en esa pelea y el vasco ya ha demostrado en el pasado que es más que válido.
El central cierra su etapa como carbayón tras disputar 92 encuentros con la elástica carbayona. Llegó en 2022 procedente del Amorebieta y, poco a poco, fue haciéndose un hueco en el primer equipo. En su primera campaña disputó 14 encuentros, pero en la segunda, la de la fatídica noche en Cornellá, llegó a jugar 42 partidos -incluidos los cuatro completos del play-off-. Gracias a su polivalencia, el vasco también fue muy habitual en la banda derecha como lateral y también fue un hombre importante en la temporada del ascenso.
Su salida estaba prevista en los planes de la dirección deportiva carbayona y ya se pudo ver durante los primeros entrenamientos del verano, en los que Oier Luengo, junto a Paraschiv, otro de los descartes, realizaban parte de la sesión al margen de sus compañeros.
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