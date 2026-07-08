El Oviedo se frota las manos con Hassan: este es el valor de su cláusula en Segunda División

Hay actuaciones y momentos que pueden suponer un punto de inflexión en una carrera y el de Haissem Hassan pudo llegar el pasado martes. Su actuación brillante ante la Argentina de Leo Messi, a la que estuvo cerca de eliminar, dio la vuelta al mundo. El futbolista ha recibido numerosos elogios y el Oviedo se frota las manos, consciente de que su valor cotiza al alza y de que ahora tendrá más argumentos para incrementar sus pretensiones en el mercado.

La cláusula de rescisión de Hassan en Segunda División es de 12 millones de euros (en Primera era mayor), aunque el Villarreal recibiría el 40% de la plusvalía de dicho traspaso. Muchos equipos ya han mostrado su interés por hacerse con los servicios del egipcio, pero el Oviedo aún no ha recibido ninguna propuesta que satisfaga sus intereses. La dirección deportiva carbayona es consciente de que Hassan es uno de sus principales activos esta temporada y no le dejará salir a cualquier precio.

El egipcio, sin minutos en la fase de grupos, disputó casi una hora en la victoria de Egipto en penaltis ante Australia, aunque su gran tarde llegaría el martes. Hassan fue la sorpresa en el once de Egipto debutando como titular en el Mundial y no dejó indiferente a nadie. Desde el principio demostró su personalidad, con mucho desborde -también sus defectos, con un penalti cometido- y en la segunda mitad fue clave en varias acciones. Primero con una gran jugada individual desde la zona de tres cuartos de su propio campo, en la que dejó atrás a Julián y después le tiró un caño a Tagliafico para zafarse de ambos marcadores y continuar con su transición. Una acción que acabaría con un gol de Egipto que a la postre sería anulado por una falta inicial a Lisandro Martínez.

Con la flechita para arriba, mucha confianza, y una Argentina cada vez más volcada y nerviosa, llegó el mejor contexto de Hassan. Con espacios y metros para correr, el extremo carbayón ofreció su mejor versión y consiguió dejar su sello. Se hizo con el balón cerca del pico del área y dejó atrás a Enzo Fernández con un cambio de ritmo al alcance de pocos para terminar asistiendo a Ziko, cuyo gol esta vez sí subió al marcador.

Tras su gran esfuerzo físico, Hassan tuvo que retirarse con problemas físicos en el 73’ y poco después Argentina iniciaría una remontada que ya es historia. Un resultado que no eclipsa su gran actuación y que provocará que varios equipos llamen con decisión a la puerta del Oviedo. Como mínimo, el equipo carbayón se llevará un buen pellizco por cada día que Hassan ha estado convocado hasta disputar los octavos de final.

El paso de Viñas y Sibo

Hassan no fue el único oviedista presente en el Mundial, aunque sí es el único con contrato en vigor para la presente temporada. Fede Viñas, cuyos derechos pertenecen al Club León, y Kwasi Sibo, cuya vinculación con el club azul finalizó el pasado 30 de junio, también disfrutaron de bastantes minutos en la Copa del Mundo, aunque ninguno alcanzó el nivel del ‘10’ del Oviedo.

El camino más corto fue el del uruguayo Fede Viñas, que formó parte de una de las mayores decepciones del Mundial. El charrúa partió de inicio en los dos primeros encuentros, disputando la totalidad ante Arabia Saudí (1-1) y jugando 70 minutos ante Cabo Verde (2-2). En el último duelo ante España disputó la última media hora sin éxito. Pese a disponer de varias ocasiones en sus botas, no consiguió anotar ningún gol y dijo adiós en la fase de grupos al torneo.

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Más protagonismo tuvo Kwasi Sibo, una pieza importante en la buena actuación de Ghana. El pivote debutó en el Mundial ante Panamá disputando los últimos minutos del choque (1-0) y no volvió a moverse del once inicial, jugándolo todo ante Inglaterra (0-0) y Croacia (2-1). El combinado africano logró el pase como una de las mejores terceras y se vio las caras en dieciseisavos de final contra Colombia. Sibo disputó 60 minutos antes de ser sustituido por unos problemas físicos y los suyos cayeron derrotados por la mínima (1-0). El ghanés se encuentra de vacaciones, a la espera de firmar por un nuevo club en los próximos días.