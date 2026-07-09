David Fernández habla por primera vez como director deportivo del Real Oviedo: “No puedo decir que las decisiones las tome Jesús Martínez en exclusiva porque no es así”
"De todas las decisiones que se han tomado he sido partícipe", dice el nuevo director azul
David Fernández, nuevo director deportivo del Real Oviedo, comparece por primera vez tras su fichaje.
"La adaptación esta siendo natural. Vengo a sumar, a aportar valor y a intentar hacer el mejor equipo posible. Me lo he encontrado bastante bien, hay un trabajo previo bueno".
" Quiero traer a los mejores jugadores para el Real Oviedo. Trataremos de tener lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. La política de salida va a ser igual que la de entrada. El devenir del mercado te lo marca todo, pero tomaremos las mejores decisiones para el Oviedo. Hassan es propiedad azul, si hay alguien interesado ya valoraremos".
"Por respeto a las partes prefiero no hablar de ningún nombre propio. Es un día para hablar de los dos que hay aquí".
"Uno de los motivos principales que me hizo venir fue la cantidad de interacción con la propiedad. Si no no hubiese venido. Me siento identificado con ellos. No puedo decir que las decisiones se tomen en México exclusivamente porque no es así".
"De todas las decisiones que se han tomado he sido partícipe".
"Con la cantera tengo un sentimiento especial. Pero también hay responsabilidad. Los chicos que se lo ganen podrán subir. Pero tiene que demostrar. Eso supone felicidad para todos. Pero no vamos a regalar nada. Subir tiene que tener un valor".
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