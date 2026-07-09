El racinguista Aritz Aldasoro será el séptimo fichaje del Real Oviedo este mercado de verano

El Real Oviedo ha cerrado el fichaje de Aritz Aldasoro. Ambas partes han firmado ya el contrato, tal y como ha adelantado LA NUEVA ESPAÑA, y el centrocampista de Beasain (Guipúzcoa), de 27 años, se convierte en el séptimo refuerzo azul para la próxima temporada en Segunda División, tras las incorporaciones ya confirmadas de Pablo Sáenz, Youness Lachhab, Jacobo González, Aisar Ahmed, Samu Rodríguez y Víctor Mingo. Un movimiento que responde a la voluntad del club de seguir apuntalando la medular, donde Julián Calero contará también con Youness.

Aldasoro llega a Oviedo con un recorrido hecho a base de ascensos, aunque en el último apenas gozó de participación. Formado en la cantera de la Real Sociedad, debutó en Tercera con el filial txuri-urdin en 2017 y fue subiendo peldaños hasta capitanear a la Real B el día de su estreno en Segunda División, en agosto de 2021 ante el Leganés. Un año después dio el salto al Racing de Santander de la mano de Mikel Martija, entonces director deportivo cántabro. Tuvo un papel secundario con Guillermo Fernández Romo en el banquillo, pero su rendimiento creció con la llegada de José Alberto López, que lo convirtió en pieza fija de la medular verdiblanca. Entre su etapa en el filial realista y el Racing acumula 143 partidos en Segunda División, un bagaje que hace apenas un año le valió una renovación hasta 2029, firmada con la convicción de que club y jugador habían crecido de la mano.

La fórmula del fichaje, tal y como adelantó este periódico el pasado 1 de julio, pasa por una cesión con parte de la ficha asumida por el Oviedo. Aldasoro es uno de los futbolistas con la ficha más elevada del Racing, en torno a los 800.000 euros tras el ascenso a Primera División, por lo que los azules no cargarán con la mayor parte de esa cantidad. Con el conjunto cántabro ya instalado en la máxima categoría, José Alberto no cuenta con él para el nuevo curso, y el propio Racing ha dado el visto bueno a la operación con el Oviedo como salida.

De todas las opciones que Aldasoro había manejado en las últimas semanas —con propuestas de otros clubes de Segunda División y del extranjero, entre ellas una del Cádiz económicamente superior— la del conjunto azul era la que más le convencía desde el principio. El propio jugador empujó internamente para acabar en El Requexón, convencido de que el proyecto del Oviedo es el que mejor encaja con lo que busca en esta etapa de su carrera: la cercanía con su tierra y un recién descendido de Primera pesaron más que la oferta económica. En lo futbolístico, es un mediocentro de trabajo, de ida y vuelta, con recorrido para competir en la sala de máquinas, un perfil que gusta especialmente al nuevo cuerpo técnico.

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Aldasoro se incorporará a los entrenamientos en las próximas horas. Su llegada resuelve una de las posiciones que el club necesitaba reforzar, pero no cierra el capítulo del centro del campo: las salidas de Colombatto, Cazorla y Del Moral obligan a la dirección deportiva a seguir moviéndose en esa zona antes de que arranque la pretemporada.