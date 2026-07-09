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El Real Oviedo da el salto internacional: jugarán en Alemania el próximo mes de agosto

El cuadro azul volverá a disputar un partido internacional

EN IMÁGENES: Así fue el primer entrenamiento de la temporada 26-27 para el Real Oviedo

EN IMÁGENES: Así fue el primer entrenamiento de la temporada 26-27 para el Real Oviedo / Luisma Murias

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Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

Oviedo

El cuadro azul volverá a disputar un partido internacional. Los carbayones, que no salían de España desde su última visita a México, disputarán un amistoso el próximo 1 de agosto a las 13 horas ante el Nuernberg en el Max Morlock Stadium de Alemania.

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