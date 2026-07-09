Youness y Mingo, presentados como nuevos jugadores del Real Oviedo: “Estamos preparados para intentar el ascenso”

Youness Lachhab y Víctor Mingo han sido presentados oficialmente como nuevos jugadores del Real Oviedo.

Youness. "Una alegría y una ambición para mí. Estamos con la mayor ilusión, quiero ayudar en todo lo que sea posible".

Mingo. "Para mí es un reto ilusionante ya que es mi debut en la categoría".

Mi go. "El mister exige pelear y tener intensidad. Estoy de acuerdo con él porque su estilo me favorece bastante".

Youness. "Es muy cercano y exigente. Estamos mejorando y vamos en la línea correcta".

Mingo. "Tengo mucha ilusión. Que se interese el Oviedo por ti es enorme. Tengo muchas ganas y mucha actitud positiva. Pregunté a varias personas por la grandeza del club".

Youness. "No me hizo falta preguntar. Cuando me enteré de que venía, todo el mundo me dijo buenas palabras. Estoy muy contento".

Youness. "Me defino como un jugador de equipo, sacrificado. Mi posición es la de pivote. Me gusta asociarme y dar salidas a los compañeros. Hacer jugar al equipo".

Mingo. "Me encuentro cómodo donde me ponga el mister. Me considero muy trabajador. Me gusta estar siempre en el área y hacer gol".

Mingo. "David Fernández me llamó y me contó la idea. Venir aquí es ilusionante".

Youness. "Me hablaron muy bien del Oviedo y me transmitieron confianza. Todo fue bastante sencillo. Los compañeros en Ceuta me hablaron muy bien del club".

Mingo. "Hay posibilidades de salir cedido, pero no pienso en ello. Quiero pelear por quedarme. He venido a reventarla".

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Ambos. "Estamos preparados para intentar el ascenso".