Aisar y Jacobo, presentados como nuevos jugadores del Real Oviedo: "El orden y la intensidad de Calero se multiplican por diez desde dentro"

Jacobo González y Aisar Ahmed han sido presentados oficialmente como nuevos jugadores del Real Oviedo.

Aisar. "Los primeros días han sido muy acogedores. La exigencia del mister nos hace mejores cada día y ya estamos cogiendo conceptos".

Jacobo. "Para mí es un paso enorme en mi carrera. Todos somos conscientes de la magnitud que tiene el club. La semana está siendo intensa. Todo lo que se dijo en su momento es cierto. Di el "ok" porque estaba deseando venir. En la segunda vuelta todo se enfrió. Al final llegamos a un acuerdo".

Aisar. "Tenía contrato un año más pero todo fue muy fácil. Desde el primer día que hablé con el Oviedo no tuve dudas. Estamos para darlo todo. Hablé con Youness cuando vine. Lo afronto con naturalidad".

Jacobo. "Esto lleva mucho tiempo sonando. Todo fueron mensajes positivos por parte. Me veía preparado para jugar en Primera. A nivel de alicientes para la gente seguro que es positivo. Vengo con las mismas ganas ahora mismo. Solo queda demostrarlo".

Jacobo. "Se ve la intensidad, orden y rigor en los equipos de Calero. Pero desde dentro todo se multiplica por diez. Estamos aprendiendo cosas muy rápido. Lo que se ve desde fuera no tiene nada que ver con lo que se ve desde dentro. Estoy a disposición de lo que diga Calero. Cada uno me ha visto en una posición distinta. He jugado de todo. La capacidad la tengo. Pero mis preferencias son ofensivas. Todo lo que sea mejorar es bueno. Siempre me marco cifras a principio de temporada y las siempre las he medio cumplido".

Aisar. "Hablé con Rodri Ríos y yo creo que sí, que la velocidad es mi fuerte. Pero venimos a lo que nos mande el mister".

David Fernández, sobre el fichaje de Aldasoro y las cifras. "Son informaciones y datos que creo que se tienen que quedar en el club. Está plenamente contrastado. Va a aportar registros. A pesar de tener otras opciones, ha querido venir al Oviedo".

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David Fernández, sobre la salida de Lucas. "Entendemos que los jugadores tienen etapas. Hemos confiado en Aisar porque creemos que nos va a ofrecer prestaciones en el lateral derecho. Máximo respeto para Lucas, pero entendemos que todo tiene un principio y un final".