José Alonso, CEO de la plataforma empresarial de Viajes Buendía: "Bélgica ya no es lo que era y la Roja cuenta con mucho talento"

José Alonso (Oviedo, 1984) salió de Asturias con una maleta y una generación entera a cuestas. Corría 2008, la crisis apretaba, y miles de jóvenes españoles hacían el mismo trayecto rumbo a las grandes capitales europeas en busca de lo que aquí escaseaba: una oportunidad. La suya llegó en Bruselas, con una idea que fue madurando mientras observaba cómo cambiaba la manera de viajar. Ahí, con pocos recursos, pero con mucho cariño y calidez, nació la plataforma de viajes Buendía: primero como escapadas de un día a Brujas, Gante y Amberes; hoy, como el proyecto que ha convertido a este ovetense en referente de una forma distinta de descubrir Europa. Ferviente hincha del Sporting y del Barcelona, Alonso siempre ha disfrutado del fútbol aunque estuviese en Bélgica. Ahora, ve como sus dos patrias se enfrentan en los cuartos del mundial.

¿Cómo ve el partido?

Veo un cambio grande en la selección belga. Bélgica ahora mismo tiene menos equipo que antes, a pesar de todas las posibilidades y de los grandes jugadores que llegaron a tener. Pese a todo, allí el fútbol se vive muchísimo, es un deporte que forma parte del día a día de la gente. Pero, aunque le tengo cariño al país, quiero que gane España cien por cien.

¿En Bélgica siguen mucho el fútbol?

Muchísimo. Y, además, allí el fútbol tiene una cosa muy curiosa: era lo único que unía a flamencos y francófonos, que se suelen llevar fatal. Culturalmente son dos comunidades con muchas diferencias, pero era casi la única circunstancia en la que se veían las banderas de Bélgica ondeando juntas, con los sentimientos más nacionales sin ningún tipo de división. Un poder de unión que en otros ámbitos no siempre se producía.

¿Está allí ahora mismo?

No, estoy en Praga, así que veré el partido aquí. Le guardo cariño a Bélgica, aunque también es cierto que acabé un poco quemado después de tantos años. Quiero que pase España sin dudarlo, pero siempre he querido que a Bélgica le vaya bien, porque le guardo cierto cariño al país. Al fin y al cabo, allí empezó todo.

¿Cuántos años estuvo allí?

Estuve diez años. Guardo un muy buen recuerdo de esa etapa. Llegué un 7 de julio, y fue justo el año en el que ganó España el Mundial, en 2010. Justo antes de aterrizar en Bélgica, la selección ganaba su primer Mundial en Sudáfrica. Quizá fue una señal, no sé, pero a partir de ahí empezó una etapa muy bonita para mí.

¿Por qué Bélgica?

Me marché a Bélgica, como mucha gente de mi generación, atraído por la idea de emigrar a las capitales europeas en busca de un futuro mejor. En esa época, entre 2008 y 2012, mucha gente decidió salir de España para montar empresas o buscarse la vida fuera. Una vez allí, empecé a ver que muchos españoles llegaban a Bélgica y no había una oferta pensada para que conociesen la zona. Junto a mis amigos vimos ahí una oportunidad y decidimos empezar a ofrecerles rutas y visitas para conocer las ciudades más turísticas del país. Y así, casi sin darnos cuenta, empezamos lo que hoy en día es Buendía.

¿Sigue vinculado de alguna manera a Bélgica?

Sí, mucho. La empresa ha mantenido siempre una relación muy fuerte con Bélgica, porque es un destino que se sigue visitando muchísimo desde España. Además, más de uno de los que lleva toda la vida en la empresa, continúa viviendo allí. Al final, Buendía nació en Bélgica, y sería casi imposible que dejásemos de estar vinculados al país, porque es donde arrancó todo el proyecto.

Un pronóstico para el partido. ¿España o Bélgica?

Que gane España, aunque a Bélgica le tenga cariño. Estuve durante algún Mundial allí, en 2018 por ejemplo, y me hace especial ilusión que estén otra vez en unos cuartos. Hubo un tiempo en el que el fútbol bajó muchísimo en Bélgica, y, sin embargo, en algunos momentos habían sido una selección muy fuerte. Llegaron a eliminar a España en alguna ocasión, de hecho. Pero el Gobierno belga lanzó en su día un programa para volver a impulsar el fútbol, apostando fuerte por la base. De ahí salió la generación de Courtois, Hazard, Lukaku… Algunos de ellos todavía siguen jugando a un buen nivel. Le tengo cariño a esa generación, pero ahora los veo con menos posibilidades que a España.

¿Y se hizo hincha de algún equipo allí?

Hincha no, pero sí que lo seguía porque había rivalidades muy importantes. Anderlecht-Brujas, el Anderlecht-Standard de Lieja... Este último era súper violento, un derbi en toda regla.

¿Cree que España puede ganar este Mundial?

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Claro que sí. Estoy muy emocionado con esta selección. Creo sinceramente que La Roja tiene muchas posibilidades. Se está viendo un equipo con mucho talento, con hambre y con ganas de repetir cosas grandes.