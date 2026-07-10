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El Real Oviedo valora el fichaje de Alexandru Isfan, delantero del Farul Constanta

Los azules estudian ya la fórmula del fichaje

Alexandru Isfan

Alexandru Isfan / Farul Constanta

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Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

El Real Oviedo continúa muy activo en el mercado y ha puesto el foco en Rumanía para intentar apuntalar su línea ofensiva, una de las prioridades de la dirección deportiva para el nuevo curso. El nombre que gana enteros en las últimas horas es el de Alexandru Isfan, tal y como informan varios medios rumanos. El delantero viene del Farul Constanta rumano, con el que la entidad azul mantiene conversaciones muy avanzadas para intentar cerrar su incorporación en los próximos días.

El delantero rumano cuenta con contrato en vigor con el Farul Constanta hasta 2028. En el curso 2025/26 disputó 41 partidos, con un balance de 11 goles y 4 asistencias en la liga rumana.

Antes de recalar en el Farul Constanta, Isfan había pasado por otros clubes de la liga rumana, como el Universitatea Craiova, Buzau, Petrolul o Arges. En todas esas etapas, sin embargo, su papel había sido más discreto que el que ha alcanzado en las últimas dos temporadas. Ha sido precisamente en Constanta donde ha terminado de asentarse como delantero titular y de referencia.

La operación, sin embargo, aún tiene que resolver un aspecto clave. La fórmula del posible fichaje. Sobre la mesa hay dos escenarios. Una cesión de una temporada, que permitiría al Real Oviedo probar al futbolista sin comprometer una gran inversión, o directamente un traspaso, que dejaría al delantero en propiedad del conjunto azul. Ambas opciones se están valorando en los contactos que mantienen las dos partes, mientras se espera un desenlace en los próximos días.

Con la posible llegada de Isfan, el Real Oviedo daría un paso más en la construcción de un ataque que actualmente cuenta con Joaquín Delgado, canterano que regresa al primer equipo, y con Víctor Mingo, presentado esta misma semana como nueva incorporación tras su llegada libre desde el Arenteiro. Ambos son, hasta el momento, los únicos delanteros con ficha del primer equipo. Con Daniel Paraschiv, el club no cuenta pese a que sigue ejercitándose en El Requexón a la espera de encontrar una salida.

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El Real Oviedo, además, no descarta seguir moviéndose en otras posiciones del frente de ataque. Urko Izeta, continúa en el radar.

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