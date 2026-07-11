El Real Oviedo encuentra su '9': el club azul se lanza a por el delantero Chris Ramos

El Oviedo quiere darle un salto de calidad a su delantera y, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, se lanza a por Chris Ramos, delantero gaditano de 29 años que juega en el Botafogo de Brasil. El delantero es una vieja aspiración de Jesús Martínez, que ya intentó su contratación cuando jugaba en el Lugo, y ahora se ve favorecido por la situación contractual del ariete, propiedad del conjunto brasileño tras su compra definitiva reciente, pero sin el protagonismo que se esperaba en el histórico Botafogo. La llegada de Ramos será, si nada se tuerce a última hora, en condición de cedido por el conjunto brasileño.

Chris Ramos tiene una dilatada experiencia en el fútbol nacional, forjada desde abajo antes de cruzar el charco. Destacó en el San Fernando antes de que el Valladolid detectara su talento. Llegó a estrenarse en Primera División, pero la falta de minutos le hizo probar con varias cesiones. Una vez finalizado su contrato en Pucela, firmó con el Lugo. Fue en Galicia donde recuperó las mejores sensaciones: 16 goles en Segunda División en tres temporadas. Fue entonces, a sus 25 años, cuando firmó con el Cádiz por cerca de 1,5 millones de euros, el equipo de su tierra, en el mercado de invierno de la temporada 2022/23 para debutar en Primera División. Con el conjunto cadista metió 5 goles en la máxima categoría y 10 en Segunda División al curso siguiente.

En agosto de 2025, Ramos firmó con el Botafogo, uno de los clubes importantes de Brasil. En su estreno hizo un doblete, despertando la ilusión de la afición local, pero no ha podido mantener ese ritmo anotador en el último año, con cuatro tantos en su currículum. Recientemente, el Botafogo ha hecho efectiva la opción de compra obligatoria por sus servicios, cifrada en 5 millones de euros, pero al no tener sitio en los planes del entrenador ha accedido a negociar su salida y el Oviedo es el conjunto que ha estado más atento a esta oportunidad de mercado.

Nuevos registros

La operación se cerraría como una cesión que satisface a todas las partes. El Botafogo da salida a un jugador que no entra en la planificación y el futbolista regresa a la liga donde más ha brillado. Para el Oviedo, el fichaje supone un salto de calidad evidente a una línea, la de delanteros, en la que solo se cuenta con Joaquín Delgado y Víctor Mingo (Paraschiv busca destino) en estos momentos, ambos sin experiencia en el fútbol profesional y que no tienen asegurado al cien por ciento formar parte de la plantilla el próximo curso: no se descarta una cesión. A ellos se ha unido —oficial ya— Alexandru Isfan, delantero rumano de 26 años que llega en propiedad del Farul Constanța.

Chris Ramos, viejo anhelo de Jesús Martínez, es la apuesta de más nombre. El ariete está llamado a comandar las operaciones de ataque del Oviedo en su intento por regresar a Primera División por la vía rápida.