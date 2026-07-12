David Fernández, un mes de silencio y nueve fichajes

En el fútbol actual, los directores deportivos se han convertido, con frecuencia, en personajes tan mediáticos como los propios jugadores. En el Oviedo, sin embargo, se está viviendo el proceso contrario. David Fernández, presentado el pasado 1 de julio como nuevo director deportivo azul, apenas ha querido hablar en público desde su llegada. Ha comparecido lo justo, ha dicho lo justo y ha respondido lo justo. Y, sin embargo, en apenas unas semanas ha dejado clara una idea muy concreta. Su estilo pasa por trabajar mucho, hablar poco y dejar que los movimientos hablen por sí solos.

Con la más que posible llegada de Chris Ramos, fichaje adelantado por LA NUEVA ESPAÑA ayer en su edición digital y muy del gusto de Jesús Martínez, el Oviedo ha realizado ya nueve incorporaciones para la nueva temporada en Segunda División. Sáenz, Youness, Jacobo, Aisar, Samu Rodríguez, Mingo, Aldasoro, Isfan y Chris Ramos. Y todos ellos, según explicó el propio David Fernández en su comparecencia durante la presentación de Youness y Mingo, han pasado por su filtro. "Me han hecho partícipe de las decisiones que se tomaron antes de llegar", dijo el catalán entonces. Un mensaje que confirma su papel activo en la construcción de la nueva plantilla desde antes incluso de ser presentado oficialmente en el club.

Un análisis rápido a las nueve incorporaciones deja un patrón claro. Todos son futbolistas jóvenes, con recorrido, con margen de crecimiento y con capacidad para revalorizarse. Sáenz llega del Granada, Aisar y Youness del Ceuta, Jacobo del Córdoba, Samu Rodríguez del Alcorcón, Mingo del Arenteiro, Aldasoro del Racing en cesión, Isfan del Farul Constanta y Chris Ramos del Botafogo. Ninguno es una estrella hecha, a excepción de Ramos, que sí cuajó varias temporadas buenas en Segunda y llegó a debutar en Primera. Ninguno llega tampoco con ficha exageradamente alta. Ninguno se aleja del perfil que el propio Fernández había verbalizado en su primera aparición pública. "Mi estilo de fichajes será traer a los mejores jugadores para el Oviedo, compensarla en edad y en perfiles, y tener a los mejores dentro de nuestras posibilidades", dijo el catalán ante los medios.

Sus movimientos en este primer mes de mercado han dibujado, además, una estructura muy pensada. Hay perfiles ofensivos verticales, como Jacobo o Isfan, y hay futbolistas de corte más asociativo, como Youness o Aldasoro. Hay laterales jóvenes y con proyección, como Aisar y Samu, hay delanteros de trabajo, como Mingo, y hay también apuestas de nivel específico, como la de Chris Ramos.

Fernández también ha querido dejar claro cómo entiende el proceso interno de toma de decisiones en el club. En su primera comparecencia negó una idea que llevaba meses instalada en el oviedismo. Ni Jesús Martínez toma las decisiones en solitario ni el proceso pasa exclusivamente por México. "No puedo decir que las decisiones las tome Jesús Martínez en exclusiva porque no es así", explicó el catalán. Un mensaje que, en el fondo, refuerza la idea de coordinación que el club quiso transmitir desde el primer día de esta temporada, y quizás uno de los mayores errores el curso pasado. Todas las incorporaciones tienen que pasar por varios filtros. El del entrenador, el del director deportivo, el de la propiedad y el del cuerpo técnico. Y todos tienen que estar de acuerdo antes de firmar.

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Después de un año en el que el oviedismo había echado en falta claridad en la dirección deportiva, la llegada de David Fernández empieza a marcar un cambio de estilo. Menos discursos, más movimientos. Un perfil que, a día de hoy, gusta puertas adentro. Y que ya está dejando su huella en un Oviedo cuya plantilla, con nueve fichajes cerrados en muy poco tiempo, empieza a tener otra cara.