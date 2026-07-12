La emotiva carta de despedida de Nando Cazorla, hermano del Mago: "Gracias por tanto, Santi"

Son días difíciles, de los que cuesta digerir y que no quieres que lleguen nunca. Yo veía a Santi por el camino de seguir un año más y fue un batacazo para todos, sobre todo para él, por supuesto. Recuerdo que me llamó el mismo día por la mañana. Me dijo que había hablado con el míster y cuando me contó que se retiraba me dio un vuelco el corazón. Fue así de golpe y no nos lo esperábamos. Él estaba en Celorio y le veía dándole caña para volver. Le conozco desde que nací, nadie le conoce mejor que yo, y pensaba: "Este cabrón quiere jugar un año más".

Desgraciadamente termina una etapa y jamás podremos compensarle lo que nos hizo vivir y disfrutar. Hizo de su sueño una realidad porque siempre tuvo en la cabeza que iba a acabar ahí. Recuerdo nuestra infancia. Fútbol y más fútbol. Llegaba el verano y desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde solo estábamos con un balón. Así un día y otro y otro… Me quedo con lo vivido aquí en su última etapa porque fue de locos. Si hacemos un guión de película no puede salir igual de perfecto de lo que sucedió . Esos goles contra el Almería y el Mirandés sirvieron para conseguir el ascenso muchos años después. Fue como un sueño. Era imposible que después de lo que vivimos llegase él aquí para hacer el sueño realidad y lograr la proeza de subir a Primera División.

Y si alguien se lo merece más que nadie, es Santi, porque vivió momentos muy jodidos en los que no acababa de ver la luz al final del túnel. Recuerdo cuando iba a Vitoria a verlo. Después de 10 u 11 operaciones, él bajaba al quirófano como el que va al quiosco a comprar una bolsa de pipas. "Voy a intentarlo otra vez, voy a intentarlo otra vez", me decía. Y lo intentó de nuevo porque Santi vive con un balón en la cabeza y ama al fútbol. Hasta volvió a la selección. Llegó a convertirse en un espejo para todos los que quieren pelear por lo que aman y a demostrarnos a los demás que los límites no existen.

Llevo siguiéndole toda la vida y todos los aplausos y el cariño que recibe en cualquier lugar es un orgullo tremendo. Cuando estás ahí y lo vives en directo es la hostia. Ya lo era cuando jugaba en el Arsenal y el Emirates se rendía a él, pero el colofón que vivió en Oviedo fue un sueño hecho realidad. Yo siempre fui del Oviedo, pero tengo la impresión de que antes no se veían tantas camisetas azules, ¡y todos con el 8, por supuesto! Da igual el sitio a donde vayas…el 8 está de moda. Puso al club en el foco a nivel internacional y eso es un orgullo tremendo.

Por eso también me duele más su salida. Me da pena porque tenía fútbol de sobra. Creo que la pasada temporada se equivocaron porque no tuvo el protagonismo que se merecía y lo que más me duele es que sé que sufrió un montón. A su edad, en los momentos que jugó, debería haber jugado más atrás y no de media punta (es mi opinión). De mediapunta sufría mucho, y entrando desde el banquillo cuesta mucho más coger el ritmo. Me da la sensación de que tenía que haber jugado más atrás y más arropado por el centro campo. Santi, cuanto más esté en contacto con el balón, más crece y a la vez hace crecer al equipo y a los de su alrededor.

Tengo que admitir que estoy un poco de bajón estos días porque se merecía otro final. Aunque sea mi hermano, creo que no es el final que se merecía un futbolista de talla mundial como lo fue él. Ya no entendí mucho la suplencia en el Bernabéu el año pasado con el equipo descendido y no jugándonos nada. Los finales no se eligen, pero Santi se merecía uno mejor, de otra manera, aunque el equipo haya descendido. Pero hay que aceptarlo. Las cosas vienen como vienen y no se puede hacer nada.

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Ahora va a disfrutar de otra manera. Va a poder hacer un montón de cosas que antes no podía y vamos a disfrutar un montón de él. También va a poder ir a ver jugar a Enzo que es una delicia verle jugar. A mí se me rompe un poco todo por dentro pensando que jamás le volveré a ver ahí de corto haciendo magia. Ahora se baja el telón y quería darle las gracias por brindarme la mejor función que hayan visto mis ojos. Yo, por suerte, seguiré disfrutando de mi hermano y de la persona tan increíble que es. Gracias por tanto, mago. n