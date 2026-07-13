Los deberes del Oviedo tras los ocho fichajes veraniegos

El Oviedo ha cerrado ya ocho incorporaciones en apenas tres semanas de mercado, con David Fernández como nuevo director deportivo y Julián Calero en el banquillo. A mediados de julio, la reconstrucción tras el descenso avanza a buen ritmo, aunque no está ni mucho menos terminada: al club todavía le falta un central, uno o varios centrocampistas y un delantero de garantías, que todo apunta a que será Chris Ramos. Además, puede sumar ingresos importantes si se confirman las salidas de varios futbolistas que fueron protagonistas en Primera, empezando por Haissem Hassan tras su actuación en el Mundial.

Pablo Sáenz, Jacobo González, Youness Lachhab, Aisar Ahmed, Samu Rodríguez, Víctor Mingo, Aritz Aldasoro (cedido) y Alexandru Isfan ya son azules, junto a Miguel Narváez, el portero de la casa que se suma al primer equipo. Ni siquiera esa lista está totalmente cerrada: el propio Mingo podría acabar cedido en Primera Federación para seguir creciendo, al igual que Joaquín Delgado, que se juega su sitio en la delantera durante la pretemporada. La lista de salidas también ha sido larga: los cedidos que han regresado a sus clubes de origen, las rescisiones ligadas al descenso (Bailly, Dendoncker, Ejaria) varios finales de contrato y la retirada de Santi Cazorla, además del traspaso de Oier Luengo al Burgos y el de Del Moral al Hajduk Split. Pero el filtro no ha sido total: de la plantilla de Primera siguen, por ahora, Aarón Escandell, Rahim Alhassane, David Costas, Dani Calvo, Nacho Vidal, Alberto Reina, Luka Ilic, Ilyas Chaira y Haissem Hassan. Y varios de ellos son, precisamente, los nombres que más podrían moverse en lo que resta de verano. La salida de Oier Luengo obliga a buscar un central, preferentemente zurdo, para acompañar a David Costas y Dani Calvo, mientras Marco Esteban y Diego Espinosa optan al puesto de cuarto central. Es la otra gran prioridad, junto a la de encontrar un delantero de referencia que asuma el peso goleador que dejó Fede Viñas. Ahí el Oviedo trabaja en cerrar cuanto antes la cesión de Chris Ramos, con contrato en el Botafogo. Con Isfan, Joaquín Delgado y Víctor Mingo ya integrados, la idea es sumar un nueve contrastado antes de dar por cerrada la plantilla.

El Oviedo no descarta una o dos ventas importantes para generar ingresos y ganar margen salarial, y ahí aparecen los mismos cuatro nombres: Escandell, Hassan, Ilyas Chaira y Alberto Reina, los futbolistas con más cartel tras su temporada en Primera. Por ahora no han trascendido propuestas de suficiente peso para provocar ninguna salida, pero el caso de Hassan es el que más puede moverse: el extremo disputó el Mundial con Egipto, lo que podría acarrear ofertas tras su brillante papel en octavos ante Argentina. Una salida suya, en concreto, sería un impulso económico para generar más margen a la hora de cerrar el mercado de fichajes. Escandell, con contrato hasta 2027, seguirá de titular mientras no llegue una propuesta que el club considere satisfactoria, con Narváez como segundo portero si Calero lo considera oportuno.

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A esto se suma el capítulo de los cedidos sin sitio: Daniel Paraschiv es la salida más clara, mientras Álex Cardero, Chukwuma Eze y Brandon Domingues (este último condicionado por una operación de rodilla) parten con pocas opciones de quedarse. El Oviedo llega a la segunda quincena de julio con buena parte del trabajo hecho, pero el central, los centrocampistas y el futuro de sus futbolistas con mayor cartel son las piezas que todavía pueden definir la ambición real del proyecto.