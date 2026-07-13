El Real Oviedo negocia por Dani Villahermosa para su centro del campo
El club azul sigue con atención la situación del centrocampista del Andorra, al que David Fernández conoce desde su etapa en la cantera del Espanyol
La operación, condicionada por el contrato del jugador hasta 2027, no será sencilla ni inmediata
El Real Oviedo ha puesto el foco en Dani Villahermosa como una de las piezas para reforzar su centro del campo de cara a la próxima. El centrocampista catalán, de 25 años y actualmente en las filas del Andorra, es un futbolista que gusta desde hace tiempo en el club azul, y su nombre ha cobrado fuerza en las últimas semanas dentro de la planificación deportiva carbayona.
Uno de los motivos de este interés tiene nombre propio: David Fernández, el nuevo director deportivo del Real Oviedo, conoce perfectamente a Villahermosa de su etapa en la cantera del Espanyol, club en el que el centrocampista se formó durante catorce años y en el que Fernández desarrolló buena parte de su carrera como técnico y coordinador. Esa relación cercana entre ambos es uno de los factores que ha impulsado el interés oviedista por el jugador.
El principal obstáculo para su incorporación es contractual. Villahermosa tiene contrato con el Andorra hasta el 30 de junio de 2027, por lo que el Real Oviedo tendría que abonar un traspaso para hacerse con sus servicios. En estos momentos, el club azul trabaja en negociar y rebajar la cifra que reclama la entidad tricolor, aunque todo apunta a que no será una operación que se resuelva a corto plazo. Fuentes cercanas a la negociación apuntan a que llevará tiempo antes de que el Oviedo pueda cerrar el fichaje, si es que finalmente llega a materializarse.
En el plano deportivo, los números respaldan el interés azul. En la pasada temporada 2025/26, Villahermosa firmó su mejor curso como profesional: 7 goles y 8 asistencias en Segunda División con el Andorra, cifras notables para un centrocampista y que reflejan su progresión como futbolista total, capaz de aportar tanto en la creación como en la finalización.
A pesar de su juventud —cumplió 25 años el pasado enero—, Villahermosa conoce perfectamente la categoría, en la que ha competido las últimas temporadas con Castellón y Andorra. Ese bagaje, unido a su polivalencia en la medular, lo convierten en un perfil que encajaría con lo que busca el Real Oviedo para reforzar su centro del campo.
Por ahora, el club azul continúa moviendo sus hilos, consciente de que cualquier avance en la operación dependerá de cómo evolucionen las negociaciones con el Andorra en las próximas semanas.
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