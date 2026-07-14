Cuatro bajas en el primer amistoso de la pretemporada del Real Oviedo: el partido, a puerta cerrada y sin cámaras
Aarón Escandell no está al cien por cien desde el partidillo de preparación disputado el sábado
Julián Calero ha hecho pública su primera convocatoria del verano y lo ha hecho con cuatro nombres fuera del grupo: dos por decisiones ya asumidas por el club y otros dos por problemas físicos surgidos en los últimos días.
El conjunto azul debuta este miércoles a las 11 horas ante el Al-Qadsiah FC, equipo saudí, en un encuentro que se jugará en las instalaciones del Camiral A Quinta do Lago Resort, en Girona. El partido no tendrá retransmisión de ningún tipo y se disputará sin público en las gradas. Para la cita viajarán 26 futbolistas, que partieron hoy rumbo a tierras catalanas y regresarán al Principado nada más finalizar el choque.
De los 29 jugadores citados para el arranque de la pretemporada, cuatro no estarán disponibles. Dos de las ausencias eran previsibles: Brandon Domingues continúa de baja por lesión, mientras que Daniel Paraschiv sigue entrenando al margen de sus compañeros a la espera de que el club le encuentre acomodo fuera del equipo.
Las otras dos bajas son más recientes y han saltado como sorpresa en las últimas horas. Luka Ilic arrastra las secuelas de un golpe sufrido el jueves pasado. Por su parte, Aarón Escandell no está al cien por cien desde el partidillo de preparación disputado el sábado: el portero viene entrenando a un ritmo inferior al del resto, arrancando las sesiones junto a los otros dos guardametas del equipo para después completar el trabajo en el gimnasio.
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