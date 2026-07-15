El Oviedo ficha a un ritmo de vértigo: los azules reactivan un interés del pasado en el mercado

El Oviedo no se ha tomado ni un respiro este verano. Mientras media Segunda División todavía cocina sus plantillas a fuego lento, la dirección deportiva azul ha ido cerrando fichajes casi a la misma velocidad que avanzaba la pretemporada, hasta el punto de que solo el Córdoba, con trece incorporaciones, se mueve más rápido que el Oviedo en toda la categoría. Con ocho fichajes ya oficiales, el conjunto de Julián Calero comparte la segunda posición con el Cádiz, por delante de equipos como el Andorra, el Castellón o el Valladolid, que todavía no han superado los siete. Y lo más llamativo es que ese ritmo no da síntomas de frenarse: el club tiene sobre la mesa, ahora mismo, al menos cuatro operaciones que pueden seguir moviendo la aguja en los próximos días.

La pieza que más cerca está de aterrizar en el Tartiere es Chris Ramos, tal y como adelantó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA el pasado 11 de julio. El delantero gaditano, con contrato en el Botafogo, es un viejo deseo de Jesús Martínez, máximo accionista del club, y la dirección deportiva lleva semanas trabajando para cerrar su llegada mediante una cesión. Con 1,93 metros, poderío aéreo y experiencia en Segunda, Ramos encaja con el perfil de "9" de referencia que Calero necesita para sostener el peso ofensivo de una temporada larga en Segunda.

El segundo nombre es el de Dani Villahermosa. El centrocampista catalán, una de las piezas más determinantes del Andorra la pasada temporada (41 partidos, siete goles y ocho asistencias), es la prioridad absoluta de David Fernández para reforzar la medular. El director deportivo azul conoce bien al jugador de su etapa compartida en el Espanyol, y esa relación ha pesado en que su nombre suba enteros en la planificación deportiva. El obstáculo es el contrato: Villahermosa sigue vinculado al conjunto de Gerard Piqué hasta junio de 2027, por lo que cualquier acuerdo pasa necesariamente por un traspaso. Las negociaciones están en marcha y, aunque no son sencillas, el Oviedo se están cerrando ya los últimos detalles para intentar cerrar la operación. Los azules no quieren pagar la totalidad de la cláusula, y ya trabajan en una rebaja, que no será muy grande.

Pero el mercado azul no se mueve solo en clave de llegadas. El Bolonia italiano está dispuesto a pagar tres millones de euros más variables por Rahim Alhassane, el lateral izquierdo nigerino que llegó al Oviedo procedente del Recreativo de Huelva. El club ve con buenos ojos una venta que generaría un ingreso importante en un verano marcado por el descenso y el consiguiente ajuste del tope salarial, además de liberar una ficha en una demarcación en la que ya se trabaja en el recambio.

Y es precisamente esa posible salida la que ha reactivado la operación Juan Cruz, adelantada por este periódico el pasado 27 de mayo. El lateral izquierdo, que ha quedado libre tras la finalización de su contrato con Osasuna, busca acomodo en España y llegaría libre con mucha experiencia en la máxima categoría. La operación, eso sí, se prevé larga. El jugador quiere primero comprobar si algún equipo de Primera División se decide a pujar por él antes de comprometerse; también hay clubes de Segunda pendientes de su situación, como el Mallorca, aunque desde su entorno se traslada que la idea de recalar en Oviedo le seduce.

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Con todo ello sobre la mesa, el Oviedo cierra la fotografía a mediados de julio, a falta de mes y medio para el cierre del mercado, como el segundo equipo más activo de la categoría. Y si la comparación se limita a los tres equipos recién descendidos de Primera División, la diferencia es todavía más clara: el conjunto azul, con ocho fichajes, se mueve muy por delante de un Mallorca que suma cuatro y de un Girona que apenas llega a tres. La sensación, a falta de que se cierren los últimos flecos, es que ese ritmo va a seguir acelerándose en los próximos días.