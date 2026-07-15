El Real Oviedo, a punto de cerrar el fichaje del extremo Estanis Pedrola

El Real Oviedo está resolviendo los últimos flecos para hacerse con los servicios de Estanis Pedrola, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. El club asturiano trabaja contrarreloj para cerrar la llegada del extremo zurdo, en una operación que podría quedar atada en las próximas horas.

Pedrola (Cambrils, 2003) llegaría en propiedad procedente de la Sampdoria italiana, club al que pertenece tras su cesión la pasada temporada en la UD Las Palmas, equipo con el que finalmente no continuará después de que las negociaciones para ejercer la opción de compra se rompieran.

El fichaje del extremo es un viejo anhelo en el Oviedo: el club ya intentó hacerse con sus servicios el verano pasado, tras el ascenso a Primera División, sin éxito en aquel momento. Un año después, la operación vuelve a estar sobre la mesa y esta vez encara su recta final.

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Con 22 años, Pedrola es uno de los extremos jóvenes más seguidos del mercado español, destacando por su capacidad para encarar en el uno contra uno y su proyección de futuro. Restan flecos por resolver, pero todo apunta a que en cuestión de horas podría confirmarse como nuevo jugador del Real Oviedo.