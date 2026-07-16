Fiebre en la tienda del Real Oviedo por las nuevas pieles: el oviedismo estrena a primera hora la nueva camiseta azul

Eran las 10 de la mañana. Todavía no habían levantado la persiana. Y, sin embargo, la cola ya empezaba a hacerse en la tienda oficial del Real Oviedo en la calle Caveda. Un puñado de aficionados esperando, hablando, mirando el reloj y contando los minutos que faltaban para poder llevarse a casa la primera camiseta oficial del Real Oviedo para la temporada 2026/27, presentada oficialmente el pasado fin de semana. La azul con detalles blancos en el cuello. Y también, para los más rompedores, la rosa o la gris. Tres opciones para una jornada muy especial, donde el oviedismo se dio cita desde primera hora para hacerse con las nuevas pieles.

La afición responde desde primera hora al lanzamiento de la nueva camiseta

Los primeros en llegar tenían muy claras las razones. Ángel Menéndez y José María Monreal, dos oviedistas de los que no se pierden un estreno, esperaban ya en la puerta cuando abrieron. Los dos consiguieron su camiseta y los dos coincidieron en un mensaje muy común: cuando el Real Oviedo saca nueva piel, hay que estar.

Ángel Menéndez, con la nueva camiseta / Luisma Murias

También estaba Estefanía Alonso, otra de las primeras en la fila. Reconocía, eso sí, que este año la expectación era menor que en otras temporadas, en un Real Oviedo que arranca la campaña en Segunda División tras el descenso del pasado curso. Pero eso no la había frenado. Ni mucho menos. "Siempre la compro el primer día, y esta vez no iba a ser menos", explicaba. "Hay que lucirla en las vacaciones". Estefanía, además, admitía que había venido a primera hora por temor a que se agotasen las tallas, algo que en veranos anteriores había sucedido en más de una ocasión.

En la misma línea se pronunciaba Jesús Alemán, otro de los oviedistas que se estrenaron con la nueva camiseta. Su elección estaba clara desde el primer momento. "Me llevo la azul porque es la más bonita", aseguraba. "La gris no está mal, pero ya la compraré más adelante". La camiseta principal, la clásica, con detalles blancos en el cuello, era la más demandada entre los primeros aficionados.

Colas en la tienda de Caveda / Luisma Murias

La jornada dejó, también, una imagen recurrente en la tienda. Padres eligiendo la camiseta para sus hijos, aficionados debatiendo entre las tres opciones y varios oviedistas llevándose incluso más de una equipación.

El regreso de Central Lechera Asturiana, el gran guiño histórico

En la primera equipación destaca el regreso de Central Lechera Asturiana como patrocinador principal en el frontal, después de 34 años sin ocupar ese lugar. Un guiño histórico que ha sido especialmente celebrado por los aficionados más veteranos. Muchos de ellos recordaban, precisamente hoy en la tienda, aquella etapa dorada del club entre 1984 y 1992, cuando la marca asturiana ocupaba el frontal de la camiseta durante siete temporadas seguidas, incluidos el ascenso a Primera División y la histórica participación europea en la Copa de la UEFA en la temporada 1991-92.

Con las nuevas equipaciones ya a la venta, el Real Oviedo pone en marcha oficialmente el vestuario del nuevo curso. Un curso que arrancará en unas semanas con la pretemporada ya avanzada y con una plantilla en pleno proceso de reconstrucción. Pero antes de todo eso, el oviedismo ya ha empezado a lucir la nueva piel.