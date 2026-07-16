El Oviedo apuntala su ataque con Estanis Pedrola: así está la operación

El Oviedo está resolviendo los últimos detalles para hacerse con Estanis Pedrola, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA ayer en su edición digital. El club asturiano trabaja contrarreloj para cerrar la llegada del extremo, en una operación a título definitivo que podría quedar atada en las próximas horas.

El fichaje de Pedrola (Cambrils, 2003) es un viejo anhelo en el Oviedo: el club ya intentó hacerse con sus servicios el verano pasado, tras el ascenso a Primera División, sin éxito en aquel momento. Un año después, con el jugador de nuevo en el mercado, la operación vuelve a estar sobre la mesa y esta vez encara su recta final. El Oviedo está dispuesto a afrontar el traspaso de un jugador que consideran un proyecto de futuro, aunque con experiencia en Segunda tras su gran temporada en Las Palmas.

Pedrola se formó en el Costa Daurada, el Reus, el Espanyol y finalmente el Barça. David Fernández, nuevo director deportivo del Oviedo, lo conoce a la perfección. De niño despuntó como uno de los delanteros más destacados de su generación en el Espanyol, pero un desarrollo físico más tardío que el de sus compañeros frenó su progresión y acabó propiciando su salida de la entidad perica. Reconstruyó su carrera en el Reus y en 2021 estuvo cerca de recalar en el Real Madrid, aunque finalmente fue el Barça quien se adelantó para incorporarlo a su Juvenil A.

Su ascenso fue meteórico: debutó con el Barça B en noviembre de 2021 y apenas mes y medio después, el 2 de enero de 2022, Xavi Hernández le dio la alternativa con el primer equipo en Son Moix, en la victoria culé por 0-1 ante el Mallorca. Fue su único partido oficial con el primer equipo azulgrana: los problemas físicos truncaron poco después su progresión.

En septiembre de 2022 sufrió una espondilólisis lumbar que lo apartó de los terrenos de juego cerca de tres meses. Recuperado, firmó una buena temporada 2022/23 con el filial (ocho goles en 23 partidos de Primera Federación), lo que en agosto de 2023 propició su cesión a la Sampdoria italiana, entonces en Serie B, con una opción de compra fijada en torno a los tres millones de euros y una recompra a favor del Barça de siete millones más el 50% de una futura venta.

Con Andrea Pirlo en el banquillo, Pedrola arrancó con fuerza en Génova, pero una lesión de gravedad en el bíceps femoral derecho en mayo de 2024, que requirió una operación en Finlandia, volvió a interrumpir su progresión. Las Palmas le dio una nueva oportunidad el pasado enero, cedido hasta final de temporada. El extremo respondió con un gol en su debut ante el Zaragoza y terminó su cesión con cuatro tantos y una asistencia. Las Palmas manejaba una opción de compra en torno a 1,5 millones de euros y quería incorporarlo en propiedad, pero la negociación se rompió. Su ausencia en la última convocatoria de pretemporada de la Sampdoria refuerza que su marcha del club italiano es ya cuestión de tiempo. Y el Mallorca, equipo que ahora entrena el asturiano Luis García, que lo tuvo en Las Palmas, también pujó fuerte por hacerse con sus servicios, aunque el Oviedo parece haber ganado la puja.

Noticias relacionadas

Aunque puede jugar en las tres posiciones de ataque, su perfil más habitual es el de extremo por banda izquierda con pierna buena derecha, lo que le permite encarar hacia dentro. Su gran virtud es la conducción a la carrera y el desequilibrio en el uno contra uno, además de una clara vocación de llegada al área: nueve goles con el filial azulgrana, tres en su primera temporada en la Sampdoria y cuatro en media campaña en Las Palmas avalan a un jugador que, pese a no ser un rematador puro, participa con frecuencia en zonas de gol. Ahora hay que esperar a que la entidad azul resuelva los últimos flecos de la operación para ver a Estanis vestido de azul.