Pablo Sáenz y Samu Rodríguez, presentados con el Real Oviedo: "Calero mete mucha intensidad, queremos forjar un gran equipo"

Pablo Sáenz y Samu Rodríguez ya posa ncon la camiseta del Real Oviedo. Ambos jugadores han sido presentados oficialmente como nuevos futbolistas azules.

Samu y Pablo. "Estoy muy ilusionado de llegar a esta entidad tan grande. Sabemos al club que representamos, tenemos muchas ganas. Queremos conocer a nuestra maravillosa afición. Llegamos con muchas ganas. Sabemos la ciudad a la que representamos".

Pablo. "Los primeros días de pretemporada son exigentes con Calero. Estoy jugando por fuera, aunque puedo partir desde dentro. Jugaré donde crean que puedo ayudar".

Samu. "Llego al club sabiendo el paso que doy. Tengo ganas de comenzar".

Pablo. "Somos conscientes. Estamos centrados en el día a día. Hay que ganarle al Granada. Debemos forjar el equipo que seremos durante la temporada".

Samu. "El partido de ayer fue una primera toma de contacto muy positiva. Sobre Calero hay poco que decir. La intensidad que mete es la que hay que meter. Fue un partido intenso, contra un gran rival".

Pablo. "Lo primero que me hace decantarme con el Oviedo fue que en Granada no disputaba muchos minutos y aun así decidieron venir a por mí. Eso fue lo que me hizo decidirme sobre los demás equipos".

Samu. "Soy consciente del paso que doy en mi carrera. Quiero demostrar el jugador que soy. La salida de Rahim es algo que no me concierne a mí. He venido a trabajar y a aportar".

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David Fernández. "Vamos a conseguir a los mejores jugadores. Los tiempos los marcará la temporalidad de los mismos. La salida de Rahim está en proceso. Él venía de Primera Federación y se ha revalorizado. Esperemos que con Samu sea así. Estamos preparados para todo lo que pueda suceder. A nivel financiero desconozco la situación, pero quiero tener al mejor equipo posible.