Santi Cazorla se reúne con Adrián Barbón: "Ahora me toca ser un ultra más del Oviedo y sufrir desde fuera"

Santi Cazorla vive sus primeras semanas alejado de los terrenos de juego tras anunciar su retirada. El exfutbolista, que este miércoles fue recibido por el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la sede de Presidencia, reconoció que todavía está adaptándose a una nueva vida sin entrenamientos ni competiciones, aunque aseguró que está aprovechando el verano para disfrutar de la familia y comenzar a pensar en su futuro.

"Son unas fechas que normalmente nunca podía disfrutar porque ya estaba entrenando. Ahora toca desconectar un poco, pasar página y ver qué quiero hacer en el futuro", explicó el ovetense, que admitió que el proceso no está siendo sencillo. "Cuando veo las imágenes de mis compañeros entrenando siempre tienes esa morriña de hacer lo que más te gusta. Es algo a lo que tengo que aprender a acostumbrarme poco a poco", confesó.

Durante el encuentro también habló de la final del Mundial que España disputará este domingo frente a Argentina. Cazorla se mostró convencido de las posibilidades del combinado nacional. "Soy muy optimista por cómo está jugando la selección. Argentina tiene un gran equipo y será un partido muy difícil, pero España está transmitiendo muy buenas sensaciones", señaló.

El asturiano recordó además la lesión de espalda que le impidió disputar el Mundial de Sudáfrica 2010, una de las grandes espinas de su carrera. "Aquella lesión me privó de disfrutar de ese Mundial. Luego pude jugar el de Brasil, aunque no nos salieron bien las cosas. Ahora toca disfrutar desde fuera de una generación que nos va a dar muchas alegrías", afirmó.

La final la seguirá rodeado de los suyos. "La veré con la familia y los amigos, con los nervios que tenemos todos por intentar conseguir la segunda estrella. Llegar a una final del Mundial es un momento histórico y muy bonito para todos", comentó.

Pendiente del Oviedo... y de Enzo

Aunque ya no vista la camiseta azul, Cazorla aseguró que continuará muy pendiente del Real Oviedo. Preguntado por la posibilidad de acudir al Carlos Tartiere durante la pretemporada, dejó claro que seguirá cerca del equipo. "Si estoy por Oviedo y puedo acercarme a ver los partidos, lo haré. Intentaré estar lo más cerca posible del día a día del equipo", explicó.

También habló de su hijo Enzo, que comienza una nueva etapa futbolística con el Vetusta. El excapitán azul destacó que lo importante ahora es que disfrute de su formación. "Es muy joven y está en la categoría donde más disfruté yo cuando era niño. Tiene la oportunidad de hacer la pretemporada con el filial y lo importante es que viva la experiencia con tranquilidad", señaló. Reconoció además que acompañarle a los entrenamientos le permitirá seguir de cerca la actualidad del primer equipo oviedista.

"Seguiré siendo un ultra más"

Uno de los momentos más emotivos llegó al ser preguntado por el cariño que sigue recibiendo de la afición. Muchos seguidores continúan comprando camisetas con su nombre y el dorsal 8 pese a su retirada, un gesto que emocionó al exinternacional.

"Me siguen demostrando un cariño increíble. Es imposible devolver todo lo que me han dado durante estos tres años. Ahora me toca ser un seguidor más, un ultra más del Oviedo y sufrir desde fuera", aseguró.

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Cazorla también tuvo palabras para el homenaje que recibió recientemente y para el mural en el que centenares de aficionados dejaron mensajes dedicados a él. "Tengo que pensar dónde lo voy a guardar porque es enorme, pero esos mensajes son un motivo de orgullo. Me hacen sentir muy especial en esta ciudad y será un recuerdo que conservaré siempre con muchísimo cariño", concluyó.