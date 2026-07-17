David Fernández, director deportivo del Oviedo, explica el fichaje de Alexandru Isfan: “La primera vez que le vi en persona fue hace tres años”
“Estamos convencidos de que en el plano futbolístico Isfan es un jugador para el Oviedo”, reconoce el dirigente catalán, que conoció al rumano en el Europeo sub-21 de 2023
Durante la presentación de los últimos fichajes del Oviedo, Aritz Aldasoro y Alexandru Isfan, el director deportivo carbayón, David Fernández, analizó la llegada del delantero rumano, al que conocía desde hace varios años.
¿Desde cuándo lleváis siguiendo a Alexandru Isfan?: “Lo primero hay que conocerlo, verlo en directo, sacar conclusiones y tomar decisiones. La primera vez que yo lo vi en persona fue en el Europeo Sub-21 hace años en el que jugó contra Croacia, España y Ucrania".
¿Lo analizáis por vídeo, big data, recomendaciones…? “Por un poco de todo. La visualización de vídeos es importante y en los últimos años ha ido cambiando de posición. Este último ha encontrado quizá traducido en números una mejora de sus registros. Estamos convencidos de que en el plano futbolístico es un jugador para el Oviedo”.
Aldasoro, un perfil con experiencia: “He resaltado lo de la experiencia porque no es fácil encontrar un jugador con su edad con más de 150 partidos en la categoría. Nos va a aportar mucho en el campo, le conozco desde la época de canteranos y estamos convencidos de que nos va a aportar mucho en la intensidad del juego”.
Rahim: “Está en proceso, como comentamos ayer. Estas cosas tienen una duración y unos tiempos y cuando haya novedades estaremos encantados de anunciarlas”.
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