El Oviedo espera por Juan Cruz y aprieta por un viejo conocido para la zaga

El Real Oviedo sigue a paso ligero en el mercado estival. Con la venta de Rahim al Bolonia a punto de confirmarse, la dirección deportiva azul, con David Fernández al frente, sigue trabajando en más llegadas. En ese sentido, una de las opciones que más gusta para sustituir al internacional nigerino es Juan Cruz, un interés desvelado por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 27 de mayo y que se ha reanudado en las últimas fechas. Paralelamente, la entidad azul también ha reactivado su deseo por un viejo conocido: el del central gallego Carlos Domínguez, propiedad del Celta.

Por partes. Ante la salida de Rahim, el club se está moviendo en el mercado para encontrarle competencia a un Samu Rodríguez que, a sus 21 años, afrontará su primera experiencia en el fútbol profesional. En ese contexto emerge el nombre de Juan Cruz, lateral zurdo que cumplirá 34 años este mes de julio y que terminó contrato con Osasuna tras seis temporadas defendiendo los colores rojillos. El nombre del experimentado defensor ya había estado encima de la mesa durante las negociaciones con Cata, que contaba con su beneplácito, aunque tras no alcanzar un acuerdo la operación se enfrió.

El lateral no se ha comprometido con ningún club, a la espera de si encontraba acomodo en algún Primera, pero varios equipos importantes de la categoría de plata andan tras sus pasos. El Oviedo es uno de los más atentos a su situación y espera por su decisión para dar el puesto de lateral zurdo por cerrado. Además, desde su entorno se desliza que la idea de recalar en Oviedo le seduce.

A su vez, el Oviedo ha reactivado el interés en Carlos Domínguez, central del Celta que a sus 25 años sigue sin consolidarse en el primer equipo. Sin ir más lejos, la temporada pasada disputó 13 partidos entre todas las competiciones, superando ligeramente los 900 minutos. El vigués es uno de los deseados para reforzar el puesto de central, donde tras la salida de Oier Luengo solo están disponibles David Costas y Dani Calvo en el primer equipo.

El central del Celta es un viejo anhelo de la dirección deportiva carbayona. Hace dos temporadas ya se habían interesado en su incorporación, pero el futbolista apostó por seguir cerca de casa. En esa temporada 23/24 llegó a consolidarse en el primer equipo celeste y, con Rafa Benítez a los mandos, incluso disputó 22 partidos ligueros en la élite.

Tras varios años intentando hacerse un hueco, Domínguez no ha conseguido el protagonismo esperado en un equipo que disputa competiciones europeas y es consciente de que su situación difícilmente cambiará esta temporada, por lo que a sus 25 años busca disfrutar de minutos y asumir un papel protagonista en un nuevo proyecto.

En ese sentido, el Oviedo está atento, consciente de que por edad y experiencia (acumula 64 partidos en Primera División) es una opción muy apetecible en el mercado. Con un valor de dos millones de euros según la web especializada Transfermarkt, Domínguez termina su vinculación con el Celta en junio de 2028, pero el club quiere incorporar un nuevo central y no ve con malos ojos su salida. Tampoco el futbolista, al que le agrada la opción carbayona.

La defensa es una de las parcelas donde hacen falta movimientos, pero el club también espera novedades en otras zonas del campo. El club está muy cerca de anunciar la incorporación de Estanis Pedrera, que llegará traspasado procedente de la Sampdoria italiana, y ultima el fichaje de Chris Ramos, nombre adelantado por este periódico el pasado 11 de julio. También espera cerrar a Dani Villahermosa, centrocampista del Andorra, para reforzar la medular.

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Mientras tanto, Julián Calero sigue exprimiendo al máximo a los futbolistas que tiene en plantilla. Este sábado, los futbolistas carbayones realizarán el último entrenamiento de la segunda semana de pretemporada y después disfrutarán del domingo de descanso. Todo antes de encarar una semana que cerrarán enfrentándose al Deportivo de la Coruña, el próximo sábado 25 a las 19:00 horas en el Carlos Tartiere.