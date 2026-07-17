Las dos últimas incorporaciones del Oviedo, Aritz Aldasoro y Alexandru Isfan, con ganas del derbi asturiano: "Me muero de ganas por jugar ese partido"

El Real Oviedo presentó de manera oficial a dos de sus últimas incorporaciones: el rumano Alexandru Isfan y el racinguista Aritz Aldasoro, que se mostraron ilusionados con el proyecto azul. También habló el director deportivo carbayón, David Fernández, quien explicó los detalles de ambas operaciones.

Aritz Aldasoro

Venir a Oviedo. “Es un orgullo y una responsabilidad enorme estar aquí para representar este club y a esta ciudad. Llevaba tiempo esperando para venir aquí y conocer a mis compañeros. Me han acogido muy bien y tengo muchas ganas de empezar a competir ya”.

¿Cómo te definirías como futbolista?: “Me considero un futbolista bastante completo, trabajador, que piensa siempre en el equipo y uno de mis objetivos es hacer mejor al compañero. Así es como rinden los equipos. Me gusta asociarme y estar concentrado y metido en el partido. Soy un jugador completo y, sobre todo, de equipo”.

El proyecto. "He jugado contra el Oviedo más de un año. Sé del ambiente que hay y, en el momento en que supe que podía jugar aquí como local, no lo dudé. Calero me explicó lo que quería de mí y quise aprovechar esa oportunidad. Es un proyecto ambicioso y hay un buen grupo, algo que es muy importante. El objetivo es darlo todo en cada partido, dar pequeños pasos, mantener el nivel y mejorar día a día para ver hasta dónde podemos llegar".

Tu mensaje en redes sociales. "Nunca quise crear ninguna polémica ni era mi intención. Pido disculpas si a alguien le sentó mal. Me estaba despidiendo del Racing y quise hacer una mención a una rivalidad sana, como con todos los equipos del norte. Al no tener derbi cántabro cualquier desplazamiento cercano era especial. Soy muy consciente de cuál es el rival del Oviedo y me muero de ganas de jugar un derbi asturiano porque es uno de los mejores de España”.

¿Posible continuidad el año que viene?: “En mi cabeza lo que está es darlo todo semana tras semana aquí y desde que he venido no pienso en nada de eso. Quiero ayudar al equipo y deseando empezar a competir que es lo que nos gusta a todos”.

Alexandru Isfan

Tu fichaje por el Oviedo. “Estoy muy feliz de estar aquí. También un poco nervioso porque es mi primera entrevista en inglés. Cuando escuché la oportunidad de venir aquí dije que sí directamente. Lo voy a dar todo en los entrenamientos y en los partidos".

Las referencias sobre la ciudad. “Ya lo conocía porque el Oviedo es un club grande y tiene una afición muy exigente que quiere ganar siempre. Conozco la rivalidad con el Sporting y tengo ganas de vivir ese partido”.

La adaptación. “El transporte es un poco complicado porque no hay vuelo directo entre Bucarest y Oviedo. Me gusta mucho la gente, la comida, los entrenamientos y me gusta mucho Oviedo”.

Las diferencias con el fútbol rumano. “El nivel es más alto que en Rumanía. También la intensidad. Lo sentí desde los primeros días, pero trabajo todos los días en los entrenamientos. Soy muy trabajador y, poco a poco, me voy a adaptar”.

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¿En qué lugar te ves más cómodo?: “Puedo jugar como 9, por ambas bandas, o de 10, pero mi mejor posición en este momento es como 9”.