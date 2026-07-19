El Oviedo ata el fichaje de Chris Ramos
El ariete llega cedido procedente del Botafogo, donde jugó seis encuentros el curso pasado
j.v.
Uno de los grandes deseos de Jesús Martínez durante los últimos veranos está muy cerca de concretarse. Chris Ramos, delantero de Botafogo, recalará cedido en la capital del Principado de cara a la presente temporada una vez se resuelvan los últimos flecos de un acuerdo adelantado por LA NUEVA ESPAÑA hace días.
El futbolista, propiedad del Botafogo (que había hecho efectiva la opción de compra obligatoria por sus servicios, cifrada en 5 millones de euros) no había tenido mucho protagonismo la temporada pasada, con tan solo seis encuentros, y el Oviedo estuvo muy atento a la operación para lanzarse a por su fichaje.
Chris Ramos cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol español, construida desde las categorías inferiores antes de dar el salto al extranjero. Tras destacar en el San Fernando, el Valladolid apostó por él y le permitió debutar en Primera División. La falta de continuidad, sin embargo, le llevó a encadenar varias cesiones hasta que, una vez concluido su contrato en Pucela, recaló en el Lugo. Fue en Galicia donde recuperó su mejor versión, con 16 goles en Segunda División a lo largo de tres temporadas. Ese rendimiento le abrió las puertas del Cádiz, el club de su tierra, que pagó cerca de 1,5 millones de euros por su fichaje en el mercado de invierno de la campaña 2022/23. Con 25 años, regresó así a Primera División, categoría en la que anotó cinco tantos con el conjunto cadista, antes de firmar otros diez en Segunda la temporada siguiente.
Su llegada supone un salto de calidad para la línea de ataque, donde ahora mismo se encuentran Alexandru Isfan, Víctor Mingo y Joaquín Delgado. Un nombre que está llamado a ser uno de los futbolistas más destacados para intentar conseguir el ansiado regreso a Primera División.
Suscríbete para seguir leyendo
- Panorama dantesco por la tromba de agua en una aldea de Cangas del Narcea: 'Se nos ha llevado el coche, un tractor grande fue arrastrado y dos ternerinos están muy mal
- Un rayo destroza la chimenea de un edificio de Oviedo y obliga a los bomberos a acordonar la acera por la caída de cascotes
- El gran espectáculo de drones de Gijón se queda sin una de sus grandes novedades
- Santiago Abascal, líder de Vox, llega en yate a uno de los puertos más turísticos de Asturias
- Descuento para los asturianos que viajen en autobús con la tarjeta Conecta: cuándo entra en vigor y en qué condiciones
- El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
- Tromba de agua en Llamera (Cangas del Narcea)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas