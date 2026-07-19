El Oviedo ata el fichaje de Chris Ramos

Uno de los grandes deseos de Jesús Martínez durante los últimos veranos está muy cerca de concretarse. Chris Ramos, delantero de Botafogo, recalará cedido en la capital del Principado de cara a la presente temporada una vez se resuelvan los últimos flecos de un acuerdo adelantado por LA NUEVA ESPAÑA hace días.

El futbolista, propiedad del Botafogo (que había hecho efectiva la opción de compra obligatoria por sus servicios, cifrada en 5 millones de euros) no había tenido mucho protagonismo la temporada pasada, con tan solo seis encuentros, y el Oviedo estuvo muy atento a la operación para lanzarse a por su fichaje.

Chris Ramos cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol español, construida desde las categorías inferiores antes de dar el salto al extranjero. Tras destacar en el San Fernando, el Valladolid apostó por él y le permitió debutar en Primera División. La falta de continuidad, sin embargo, le llevó a encadenar varias cesiones hasta que, una vez concluido su contrato en Pucela, recaló en el Lugo. Fue en Galicia donde recuperó su mejor versión, con 16 goles en Segunda División a lo largo de tres temporadas. Ese rendimiento le abrió las puertas del Cádiz, el club de su tierra, que pagó cerca de 1,5 millones de euros por su fichaje en el mercado de invierno de la campaña 2022/23. Con 25 años, regresó así a Primera División, categoría en la que anotó cinco tantos con el conjunto cadista, antes de firmar otros diez en Segunda la temporada siguiente.

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Su llegada supone un salto de calidad para la línea de ataque, donde ahora mismo se encuentran Alexandru Isfan, Víctor Mingo y Joaquín Delgado. Un nombre que está llamado a ser uno de los futbolistas más destacados para intentar conseguir el ansiado regreso a Primera División.