La venta de Rahim da fuerza al Oviedo en el mercado

Gracias a la condición de recién descendido y a la revalorización de muchos futbolistas tras su paso por Primera División, el Oviedo afronta un mercado muy distinto al de veranos atrás. Esta vez, el conjunto azul sí tiene músculo económico para poder afrontar varios traspasos, y las ventas de varios de sus jugadores, entre ellos Rahim, le dan más fuerza en la ventana de fichajes para poder incorporar a jugadores de nivel con los que competir para regresar a la élite.

Antes del inicio del verano, el club estimaba un límite salarial en torno a los 14 millones de euros, unas cantidades que se verían aumentadas con la venta de ciertos jugadores. El primero de ellos será Rahim, cuya salida al Bolonia italiano está a punto de confirmarse. El conjunto italiano pagará una cantidad superior a los tres millones de euros y los azules la reinvertirán para mejorar el plantel actual.

Por un lado en el fichaje de Estanis Pedrola, extremo que durante la segunda parte de la temporada pasada rindió a buen nivel en Las Palmas (4 goles en 20 partidos). El conjunto canario estaba interesado en adquirirlo en propiedad y tenía una opción de compra que rondaba los 1,5 millones, aunque finalmente las negociaciones con la Sampdoria no llegaron a buen puerto.

Ahora, el Oviedo tendrá que rascarse el bolsillo por un futbolista llamado a ser importante en los extremos. A sus 22 años, y con mucha proyección por delante, la incorporación del extremo catalán también sirve para cubrirse las espaldas ante las ventas de otros futbolistas muy cotizados en el mercado. Hassan ha llamado la atención de múltiples clubes tras su gran actuación en el Mundial y Chaira también ha despertado el interés de equipos de superior categoría por los números de la temporada pasada (6 goles y 2 asistencias en la élite).

De confirmarse alguna de estas salidas, el Oviedo conseguiría unos ingresos muy importantes en la categoría de plata con los que seguiría ampliando su tope salarial. La cláusula de Hassan en Segunda es de 12 millones de euros y con Chaira también esperan llenar las arcas. Unas cifras que, en caso de confirmarse, supondrían ingresos récord en la entidad.

El de Estanis no será ni el primer ni el último traspaso que ha realizado el Oviedo en este verano. Por el ariete rumano Alexandru Isfan, los azules abonaron una cantidad al Farul Constanta. Un futbolista al que David Fernández ya vio en directo hace tres años y que le convenció tras sus números goleadores la pasada temporada.

Además de Pedrola, el club también negocia con el Andorra el traspaso de Dani Villahermosa, un talentoso centrocampista por el que los azules están dispuestos a pagar. Al futbolista lo conoce a la perfección el director deportivo David Fernández de su etapa en el Espanyol. Ayer, el conjunto del Principado disputó un amistoso ante el Stevenage en el que Villahermosa fue convocado, pero se quedó sin jugar ni un solo minuto.

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Con más de medio mercado por delante, la actividad en las oficinas azules está siendo frenética y aún hay muchas posiciones por cerrar en todas las parcelas, así como otros futbolistas como Aarón Escandell por los que podrían llegar ofertas convincentes a lo largo de las próximas semanas. Lo que está claro es que el club gana fuerza en el mercado gracias a la venta de jugadores como Rahim y podrá confeccionar una plantilla de máximas garantías para luchar por el regreso a la élite.