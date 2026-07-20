El Oviedo, a por el ascenso con una delantera renovada

Si algo queda claro del mercado estival del Oviedo es que los azules quieren tener la plantilla confeccionada lo antes posible. Y también que esta sufrirá una profunda remodelación respecto a lo visto la temporada pasada en Primera. El claro ejemplo es la delantera, donde habrá una reforma completa. Con la llegada de Chris Ramos ya cerrada, el Oviedo cuenta con cuatro futbolistas nuevos, aunque se esperan aún movimientos, tanto de entrada como de salida.

Salomón Rondón, Fede Viñas, Álex Forés y Thiago Borbas abandonaron la entidad en lugar de Joaquín Delgado, Víctor Mingo, Alexandru Isfan y Chris Ramos, que será anunciado próximamente. El delantero llegará cedido procedente del Botafogo brasileño, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA hace días. En tierras brasileñas apenas disputó seis encuentros la pasada temporada, pero el gaditano, un viejo anhelo de Jesús Martínez, ya demostró su nivel en el pasado en la categoría de plata en equipos como el Lugo o el Cádiz. En este último ofreció sus mejores cifras, anotando cinco goles en Primera División y diez en Segunda.

Su fichaje eleva el caché de una parcela en la que, pese a los múltiples movimientos, aún se esperan más, empezando por las salidas. Paraschiv no cuenta para el cuerpo técnico de Julián Calero y así se está dejando entrever durante la pretemporada. El rumano, que la temporada pasada militó en la Cultural Leonesa y el Rapid de Bucarest, solo realiza el calentamiento con el grupo y después trabaja al margen.

Además de Paraschiv, Julián Calero tendrá otro dilema a lo largo del verano. El técnico de Parla examinará al detalle a Joaquín Delgado y Víctor Mingo, uno de los fichajes veraniegos tras quedar libre procedente del Arenteiro. Los dos ofrecieron un gran nivel la pasada temporada, Delgado en Segunda Federación (anotando 21 goles entre Vetusta y Barça B) y el ariete madrileño en Primera Federación, donde marcó doce goles. Ninguno de los dos cuenta con experiencia en la categoría de plata y es probable que uno salga en busca de minutos.

En ese caso, el club podría lanzarse a por un nuevo delantero (suena Carlos Álvarez) con el objetivo de que Calero disponga de las mejores herramientas posibles para competir por el ascenso a Primera.

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El lavado de cara al ataque también es visible en los costados, puesto que con las llegadas de Jacobo, Pablo Sáenz y la más que cercana de Estanis Pedrola, el aficionado carbayón también verá muchas caras nuevas en el inicio liguero.