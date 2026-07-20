El Oviedo confirma el traspaso de Rahim Alhassane al Bolonia: estas son las cifras de la operación
El lateral nigerino dejará en las arcas azules una cifra superior a los tres millones de euros y jugará en la Serie A la próxima temporada
El Oviedo sigue avanzando en la operación salida y hace escasos minutos confirmó una operación que apunta a ser clave en el mercado estival. El club azul y el Bolonia han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Rahim Alhassane por un importe que alcanzará los 3,5 millones de euros, una jugada muy provechosa para los azules, que podrán reinvertir ese dinero en otras incorporaciones. “Hay plantillas que no se olvidan y tú siempre formarás parte de la que consiguió el histórico ascenso a Primera. Gracias por tu trabajo, compromiso y entrega desde el primer día que llegaste. Te deseamos lo mejor en tu nuevo camino. Esta siempre será tu casa Rahim”, escribió el club en su comunicado.
La rentabilidad con el lateral nigerino es la que le gustaría tener a la entidad con cada operación. Rahim llegó a la entidad carbayona en el verano de 2024 procedente del Recreativo de Huelva. El Oviedo había pagado 450.000 euros más una serie de variables que podían alcanzar los 700.000 por un futbolista que nunca había jugado en el fútbol profesional. Los informes recabados por la secretaría azul eran muy positivos sobre un futbolista muy veloz y con un físico privilegiado que acabaría siendo importante en el ascenso del Oviedo a Primera.
En aquella temporada, Rahim disputó más de 2.000 minutos repartidos en 29 encuentros. Jugó todos los minutos del play-off (incluso iniciando el tanto de la remontada ante el Mirandés) y dio una asistencia. Tras consolidarse en el equipo azul, la temporada en Primera era la de su confirmación, aunque tuvo una dura competencia con un Javi López que fue de lo mejor del club azul durante muchos tramos del curso. Aún así, el internacional africano jugó 28 encuentros y más de 1.700 minutos.
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