El Oviedo eleva su caché en la delantera: Chris Ramos, oficial

El Oviedo va en serio en este mercado de fichajes y pretende conformar un equipo de garantías para volver a luchar por el ascenso a Segunda. Por ello, el club ha hecho oficial la incorporación del ariete Chris Ramos, que llega cedido por parte del Botafogo hasta el final de la presente campaña. La operación, adelantada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA hace días, era un viejo objetivo de Jesús Martínez desde hace varias temporadas. “Estoy seguro de que va a ser un año ilusionante, de muchas alegrías y vamos a luchar por ello”, dijo el futbolista en su vídeo de presentación. El club también informó que el futbolista se incorporará a la pretemporada en los primeros días de agosto

La fórmula elegida, un préstamo, satisface a todas las partes. El Botafogo, que había hecho efectiva la opción de compra obligatoria de 5 millones de euros recientemente, no contaba con el jugador, que no ha terminado de adaptarse a Brasil, con tan solo seis encuentros disputados la pasada temporada, y el Oviedo se lanzó a por él.

Su llegada supone un salto de nivel importante en la parcela ofensiva. Chris Ramos cuenta con un importante bagaje en el fútbol español tras su paso por el Lugo y, sobre todo, el Cádiz, con el que consiguió sus mejores cifras anotadoras en Segunda División (10 goles). Se trata de un delantero autosuficiente, rápido, con buen juego aéreo y con un aspecto muy a tener en cuenta respecto al resto de atacantes en plantilla: la experiencia.

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El gaditano es el único delantero que ha jugado en el fútbol profesional nacional con anterioridad, por lo que es una apuesta más segura que su competencia. Para Joaquín Delgado y Víctor Mingo, si logran convencer a Calero durante el verano, será su primera experiencia en Segunda, mientras que Alexandru Isfan nunca había jugado fuera de Rumanía, su país natal.