Pachuca espera hacer caja con Fede Viñas gracias a un traspaso millonario

El futuro del exoviedista Federico Viñas apunta de nuevo a la liga mexicana. Así lo confirman varios medios del país azteca, que desvelan que el Club León, propietario de sus derechos, ha alcanzado un acuerdo con el Toluca para traspasar al ariete uruguayo por unas cifras que superarían los 13 millones de dólares (unos 11,3 millones de euros). Además, los esmeraldas se guardarían un porcentaje de los derechos del delantero, en lo que supondrá un gran negocio para Jesús Martínez y el Grupo Pachuca. Viñas ya habría aceptado la oferta, por lo que tras jugar dos temporadas en Europa volverá a México. El atacante fue uno de los jugadores del Oviedo más destacados en su breve paso por Primera División, anotando nueve goles en el conjunto menos anotador de la categoría. En total, el uruguayo disputó 53 encuentros con la elástica azul, entre su primer año en Segunda y la campaña pasada.

Su gran rendimiento no pasó desapercibido a nivel internacional y Marcelo Bielsa le convocó para disputar el Mundial en México, Canadá y Estados Unidos. Uruguay fue una de las grandes decepciones y se despidió de la mayor cita futbolística sin ninguna victoria y quedando por detrás de conjuntos como Cabo Verde. Eso sí, el ariete charrúa tuvo protagonismo y dejó buenos detalles en algunas de sus comparecencias como titular. Ahora afrontará un nuevo desafío en el Toluca, vencedor de la última Copa de Campeones de la Concacaf.