El Real Oviedo valora el regreso de Javi López para blindar el lateral izquierdo

El Real Oviedo estudia el regreso de Javi López como una de las opciones para cubrir el lateral izquierdo de cara a la temporada 2026-27 en Segunda División, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. El club azul ya ha iniciado contactos con la Real Sociedad para explorar las distintas vías de su vuelta al Tartiere, después de que el canario se convirtiera en un fijo del once ovetense durante su año cedido en Primera.

Javi López llegó cedido al Oviedo el verano pasado procedente de Anoeta para reforzar el carril zurdo. Pese a un arranque irregular, el tinerfeño terminó asentándose como titular indiscutible: disputó 38 partidos oficiales, fue titular en 35 de ellos y acumuló cerca de 3.000 minutos, siendo una de las piezas más destacadas del equipo pese al descenso azul a Segunda.

Ahora, el Oviedo estudia la posibilidad de repetir su fichaje, en una operación que no será sencilla ni inminente. El principal obstáculo es económico: Javi López tiene contrato con el conjunto txuri-urdin hasta 2030 y su valor de mercado, según Transfermarkt, ronda los 5 millones de euros, una cifra elevada para las arcas ovetenses, más aún teniendo en cuenta que la Real Sociedad pagó 6,5 millones al Alavés.

Por ello, el plan del Oviedo pasa por dos vías: intentar convencer a la entidad donostiarra para rebajar sustancialmente el precio del traspaso o, si esa opción no fructifica, insistir en una nueva cesión hasta final de temporada, similar a la del curso pasado. En Anoeta, mientras tanto, el futuro del jugador sigue en el aire: Sergio Gómez parte como titular en esa demarcación para Pellegrino Matarazzo, lo que deja a Javi López con pocas opciones de minutos si se queda.

Para el propio jugador, un regreso a Oviedo no sería mal recibido. Antes de poner rumbo de vuelta a San Sebastián, el lateral se despidió de la afición ovetense dejando claro el cariño que se llevaba del club y sin cerrar la puerta a una vuelta si las circunstancias lo permitían. Paralelamente, el club no pierde de vista otras opciones, con Juan Cruz como una opción más experiementada para el costado zurdo.

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El Oviedo, consciente de que el tiempo apremia con la pretemporada ya en marcha, confía en cerrar la operación en las próximas semanas para no perder de vista a un futbolista que la pasada campaña dio muestras de sobra de su compromiso con el escudo azul. Y todo ello tras la salida de Rahim al Bolonia.